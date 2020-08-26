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رئيس "الوطنية للإعلام" ينعي الإعلامية القديرة عفاف عبدالرازق

11:02 ص الأربعاء 26 أغسطس 2020
رئيس "الوطنية للإعلام" ينعي الإعلامية القديرة عفاف عبدالرازق

حسين زين

نعى حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، الإعلامية الراحلة عفاف عبدالرازق، إحدى رواد الإعلام المصرى التي قدمت للشاشة أعمال متميزة بمهنية واحترافية أسهمت في ترسيخ قيم وعادات وتقاليد المجتمع المصري الأصيل.

وأضاف في بيان له: "ندعو الله أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جنانه ويلهم أهلها الصبر".

وتوفيت صباح اليوم، الإعلامية القديرة عفاف عبد الرازق، أرملة الصحفي الكبير نبيل عصمت، وواحدة من رواد التليفزيون المصري، عن عمر ناهز الـ٨٠ عامًا.

وأعلنت الدكتورة مها مدحت مستشار رئيس التلفزيون المصري، في بيان عن وفاة عفاف عبدالرازق، قائلة إن أرملة الصحفي نبيل عصمت، توفيت في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء.

وأوضحت أنه تقرر تشييع جثمان عفاف عبدالرازق التي وصفتها بأنها واحدة من رواد التلفزيون المصري، ظهر اليوم الأربعاء عقب الصلاة عليها في مسجد حسن الشربتلي بالتجمع الخامس بالقاهرة، على أن يتم دفنها بمقابر الأسرة ”الوفاء والأمل“ في مدينة نصر.

وتعتبر عفاف عبدالرازق من الجيل الأول في التليفزيون المصري ومن نجمات ماسبيرو، عملت بقسم العلاقات العامة، ثم الإعداد، ثم عملت مذيعة، وقدمت برامج مهمة منها "عن إذنك" و"الأرض بتتكلم عربي" و"مجلة التليفزيون"، الذي استمر لسنوات طويلة.

ومرت الإعلامية الراحلة، بالعديد من المحطات المثيرة في حياتها المهنية والاجتماعية الحافلة، وفي حوار سابق لها مع مجلة الإذاعة والتليفزيون، كانت ذكرت إن حفل زفافها أقيم في أحد فنادق القاهرة الكبرى، يوم 2 يناير 1972، بسبب أعداد الحضور الكبيرة، حيث كان أبرزهم الوزير عبدالقادر حاتم وصحفيون وفنانون ومطربون، وأحيت الحفل الراقصة نجوى فؤاد، وحضر عبدالحليم حافظ وفريد الأطرش بصفتهما ولم يغن أحد منهما، وهو ما جعل والدتها تقول إنها "ليلة ولا ألف ليلة وليلة".

حسين زين الهيئة الوطنية للإعلام عفاف عبدالرازق

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