تبدأ بـ45 جنيها.. مد فترة الخصم على أسعار عروض الصوت والضوء حتى نهاية سبتمبر
كتب يوسف عفيفي:
أعلنت شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية، مد فترة الخصم على أسعار تذاكر العروض العادية للصوت والضوء في مناطق (الأهرامات- معبد الكرنك- معبد إدفو- معبد فيله- معبد أبو سمبل) حتى 30 سبتمبر 2020.
وأوضحت الشركة في بيان اليوم، أسعار التذاكر بعد الخصم ومواعيد العروض في مناطقها كالتالي:
أسعار التذاكر العادية بعد الخصم:
- 45 جنيها للمصريين والعرب.
- 175 جنيها للأجانب عدا منطقة إدفو.
- 150 جنيها للأجانب.
أسعار التذاكر العادية vip بعد الخصم:
- 65 جنيها للمصريين والعرب.
- 250 جنيها للأجانب.
مواعيد العرض
- منطقة الهرم: الساعة 7.30 مساء باللغة العربية
- منطقة الكرنك: الساعة 7.00 مساء باللغة العربية.
- منطقة إدفو: الساعة 7.00 مساء باللغة العربية.
- منطقة فيلة: الساعة 7.30 مساء باللغة العربية.
- منطقة أبو سمبل: الساعة 7.00 مساء باللغة العربية.
وأشارت الصوت والضوء، إلى أنه بالنسبة للرواد الأجانب يتم منحهم سماعات الترجمة على أن يقام العرض بدون حد أدنى لعدد الرواد وبحد أقصى 50% من الطاقة الاستيعابية للعروض مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة والتزام الرواد بارتداء الكمامات.
من جانبها، أخطرت غرفة شركات السياحة، الشركات السياحية بمد فترة الخصم والأسعار ومواعيد العروض المعلنة.
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