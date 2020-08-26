تبدأ بـ45 جنيها.. مد فترة الخصم على أسعار عروض الصوت والضوء حتى نهاية سبتمبر

كتب يوسف عفيفي:

أعلنت شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية، مد فترة الخصم على أسعار تذاكر العروض العادية للصوت والضوء في مناطق (الأهرامات- معبد الكرنك- معبد إدفو- معبد فيله- معبد أبو سمبل) حتى 30 سبتمبر 2020.

وأوضحت الشركة في بيان اليوم، أسعار التذاكر بعد الخصم ومواعيد العروض في مناطقها كالتالي:

أسعار التذاكر العادية بعد الخصم:

- 45 جنيها للمصريين والعرب.

- 175 جنيها للأجانب عدا منطقة إدفو.

- 150 جنيها للأجانب.

أسعار التذاكر العادية vip بعد الخصم:

- 65 جنيها للمصريين والعرب.

- 250 جنيها للأجانب.

مواعيد العرض

- منطقة الهرم: الساعة 7.30 مساء باللغة العربية

- منطقة الكرنك: الساعة 7.00 مساء باللغة العربية.

- منطقة إدفو: الساعة 7.00 مساء باللغة العربية.

- منطقة فيلة: الساعة 7.30 مساء باللغة العربية.

- منطقة أبو سمبل: الساعة 7.00 مساء باللغة العربية.

وأشارت الصوت والضوء، إلى أنه بالنسبة للرواد الأجانب يتم منحهم سماعات الترجمة على أن يقام العرض بدون حد أدنى لعدد الرواد وبحد أقصى 50% من الطاقة الاستيعابية للعروض مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة والتزام الرواد بارتداء الكمامات.

من جانبها، أخطرت غرفة شركات السياحة، الشركات السياحية بمد فترة الخصم والأسعار ومواعيد العروض المعلنة.