القمة المصرية الأردنية العراقية وتظلمات الثانوية العامة أبرز عناوين الصحف

القاهرة - (أ ش أ):

استحوذت القمة الثلاثية التي جمعت الرئيس عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في عمان أمس، على العناوين الرئيسية لصحف القاهرة الصادرة صباح اليوم الأربعاء.

فتحت عنوان "مرحلة جديدة من التعاون بين مصر والأردن والعراق"، أبرزت صحيفة "الأهرام" مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة الثلاثية بين مصر والأردن والعراق في العاصمة الأردنية "عمان"، بحضور العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

وذكرت الصحيفة أن الرئيس السيسي أكد استعداد مصر لتقديم تجربتها وخبراتها في جميع المجالات لأشقائها في الأردن والعراق لإقامة مشروعات تنموية مشتركة محددة يتم تنفيذها وفقا لجدول زمني محكم يكون لها مردود مباشر وسريع على عملية التنمية والحياة المعيشية للمواطنين بالإضافة إلى تعزيز مسارات التعاون السياسي والأمني.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي قوله إن القمة تناولت سبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات بين الدول الثلاث خاصة تلك التي تتعلق بالطاقة والربط الكهربائي والبنية الأساسية والغذاء، كذلك التشاور والتنسيق بشأن مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة وجهود مكافحة الإرهاب.

وأشارت "الأهرام" إلى أن القمة تطرقت إلى أبرز القضايا والملفات الإقليمية، حيث أكد الرئيس أهمية تضافر الجهود لمواجهة التحديات التي تهدد الاستقرار والأمن في المنطقة، مضيفة أن الزعماء الثلاثة بحثوا أوجه تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بهدف تأسيس مرحله قادمة من التكامل الاستراتيجي بين الدول الثلاث قائمة على الأهداف التنموية المشتركة.

وذكرت الصحيفة أن القمة تناولت كذلك تطورات القضية الفلسطينية حيث أكد القادة الثلاثة دعم الشعب الفلسطيني للحصول على كامل حقوقه المشروعة والقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، كما تطرقت إلى مستجدات الأوضاع في سوريا وليبيا واليمن، حيث أكد القادة الثلاثة تكثيف التنسيق المشترك خلال الفترة المقبلة في هذا الإطار للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة تحفظ وحدة واستقلال الدول العربية وسلامتها الإقليمية وتسهم في إنهاء المعاناة الإنسانية الهائلة التي مرت بها هذه الشعوب خلال السنوات الماضية.

ولفتت إلى أن القمة أصدرت في ختام أعمالها بيانا مشتركا أكد فيه الزعماء الثلاثة أهمية تعزيز التعاون واعتماد أفضل الآليات لترجمة العلاقات الاستراتيجية على أرض الواقع خاصة الاقتصادية والحيوية منها كالربط الكهربائي ومشاريع الطاقة والمنطقة الاقتصادية المشتركة، وأشاروا إلى ضرورة الاستفادة من الإمكانات الوطنية والسعي لتكامل الموارد بين البلدان الثلاثة الشقيقة في ظل التوابع العالمية لجائحة كورونا على الأمن الصحي والغذائي والاقتصادي، كما شدد البيان على أهميه تسوية الأزمات في سوريا وليبيا واليمن بما يحفظ وحدة هذه الدول واستقلالها ومقدراتها ويحفظ الأمن القومي العربي ويحول دون التدخلات الخارجية.

وذكرت "الأهرام" أن الرئيس السيسي أشاد خلال لقاء القمة مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أمس، بمستوى التنسيق القائم بين مصر والأردن على المستوى الثنائي أو من خلال آلية التعاون الثلاثي مع العراق، وحرصهما على تعزيز العمل العربي بما يسهم في التصدي للتحديات المتعددة التي تواجه الأمة العربية.

وتحت عنوان "5 مليارات جنيه للمشروع القومي لرفع كفاءة الطرق في 12 محافظة"، أبرزت صحيفة "الأخبار" اجتماع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع القومي لرسم ورفع كفاءة الطرق المحلية داخل المحافظات وكذا خطة تطوير مزلقانات السكك الحديدية على مستوى الجمهورية، بحضور محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والمهندس كامل الوزير وزير النقل، وحسام الدين مصطفى رئيس هيئه الطرق والكباري والمهندس صبحي ربيع رئيس مجلس إدارة شركة الصيانة الذاتية للطرق.

ونقلت الصحيفة تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تضع المشروع القومي لرصف الطرق المحلية على أجندة أولويات عملها خلال المرحلة الحالية من أجل رفع كفاءة الطرق المحلية ذات الأولوية، في إطار خطة الدولة لتحسين الخدمات المقدمة لمواطني المحافظات المختلفة، كما أكد أنه سوف يتم التوسع في استخدام منظومة إعادة تدوير الطرق الأسفلتية إلى جانب تطوير المزلقانات وتذليل أي عوائق في هذا الملف.

وذكرت "الأخبار" أن رئيس الوزراء كلف وزير النقل بالتنسيق مع وزير التنمية المحلية والمحافظين لإعداد خطة العام المالي المقبل بشأن تطوير الطرق المحلية بالمحافظات، مضيفة أنه شدد على أن هذا المشروع من الأهمية بمكان بالنسبة لكل مواطني المحافظات.

وأبرزت صحيفة "الجمهورية" تحت عنوان " 145 ألف طالب سجلوا رغباتهم .. والتعديل حتى آخر دقيقة"، انتهاء طلاب المرحلة الأولى للتنسيق اليوم الأربعاء، من تسجيل رغباتهم للقبول بالجامعات، مشيرة إلى أن حوالي 145 ألف طالب سجلوا رغباتهم في مرحلة القمة، ويتبقى 5 آلاف طالب لديهم فرصه لتسجيل رغباتهم إلكترونيا حتى مساء اليوم.

ونقلت الصحيفة تأكيد السيد عطا رئيس قطاع التعليم والمشرف على مكتب التنسيق - في تصريحات خاصة لـ "الجمهورية" - تلقي أسماء 11 ألف طالب وطالبة حتى الآن تم تعديل درجاتهم بعد تقدمهم بتظلم لوزارة التربية والتعليم، وتم تسجيل درجاتهم الجديدة على موقع التنسيق للاستفادة من ذلك التعديل، كما نصح عطا طلاب المرحلة الأولى بسرعه تسجيل رغباتهم اليوم لأنها تعتبر الفرصة الأخيرة، مشيرا إلى أن تعديل الرغبات متاح حتى آخر دقيقه اليوم.

وتحت عنوان "سقوط مدير الإدارة الهندسية بـ" الضبعة" لتقاضيه رشوة 500 ألف جنيه"، سلطت صحيفة "الأهرام" الضوء على إلقاء هيئة الرقابة الإدارية القبض على مدير الإدارة الهندسية بمركز ومدينة الضبعة بمحافظه مطروح وآخر باحث قانوني بالمدينة نفسها؛ لقيام الأول وبواسطه المتهم الثاني بطلب وتقاضي 500 ألف جنيه رشوة من مفوض شركة النصر للإسكان والتعمير المسؤولة بتكليف من اللجنة العليا للتحفظ على الأموال بإدارة أصول إحدى شركات القطاع الخاص المالكة لقرية سياحية بالساحل الشمالي، وذلك مقابل قيام المتهمين بعمل من أعمال وظيفتهما المتضمنه اتخاذ إجراءات إصدار خطاب من مجلس مدينة الضبعة إلى شركة كهرباء البحيرة يتضمن الموافقة على تغيير العداد الكهربائي للقرية من عداد للغرض الإنشائي إلى عداد دائم . وتم ضبط المتهمين متلبسين بتقاضي مبلغ الرشوة المتفق عليه داخل محطة وقود مجاورة لإحدى القرى السياحية بالساحل الشمالي وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهما.

وأبرزت "الأخبار" مشاركة عدد من الوزراء والمسئولين في لجان المقابلات الشخصية للمتقدمين للالتحاق بالدفع الثالثة من البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة والتي تعقد بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.

فتحت عنوان "مستشارالرئيس و3 وزراء في مقابلات المتقدمين للبرنامج الرئاسي بـ(الوطنية للتدريب)"، سلطت الصحيفة الضوء على مشاركة الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والمهندس طارق الملا وزير البترول والسيد القصير وزير الزراعة و نيفين القباج وزير التضامن ومحمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، مشيرة إلى أن الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب كانت في استقبالهم.

ونقلت "الأخبار" عن الدكتور تاج الدين إعرابه عن سعادته بزيارته للأكاديمية، ووصفه إياها بأنها مشروع قومي ناجح، وقوله إن مصر دولة شابة وبها كوادر كثيرة على مستوى رفيع، وإن فكرة الأكاديمية فكرة قومية رائعة؛ حيث تقوم باختيار عناصر تستطيع قيادة المجتمع وتكون قاطرة تقود البلد في مراحل مختلفة.

وأشارت الصحيفة إلى أن مستشار الرئيس أضاف أن اختيار عناصر ذات مواصفات معينة لا ينفي وجود عناصر كثيرة مميزة في مصر من مختلف التخصصات والأعمار، لكن اختيار أفضل هذه العناصر وأكثرها تأهيلا يأتي بنوع من الزخم في القيادات في المؤسسات الوطنية المصرية، ولابد أن يكون تأهيلها من مختلف الجوانب والنواحي.

وتحت عنوان "نيفين جامع: إنشاء مناطق صناعية وحرفية ذات قيمة مضافة بمحافظة جنوب سيناء"، سلطت صحيفة "الأهرام" الضوء على اجتماع نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مع خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والذي بحثا خلاله سبل تعزيز التعاون المشترك للارتقاء بخطط التنمية الصناعية بالمحافظة وتعظيم الاستفادة من الحرف اليدوية والتراثية المنتشرة بمدن المحافظة وتطويرها بما يسهم في إيجاد المزيد من فرص العمل وإنشاء مناطق صناعية وحرفية لإقامة صناعات ذات قيمة مضافة لأبناء جنوب سيناء.

ونقلت الصحيفة عن القباج قولها إن اللقاء استعرض التطورات المتعلقة بإنشاء منطقة أبو زنيمة الصناعية، والتي تعد أحد أهم المشروعات الواعدة بالمحافظة؛ حيث تزخر المنطقة بالعديد من المواد المحجرية والتعدينية والبتروكيماوية، وهو الأمر الذي يتيح إقامة الصناعات ذات قيمة مضافة عالية لتلبية احتياجات السوق المحلية من هذه المنتجات والتصدير للأسواق الخارجية، وتأكيدها حرص الوزارة على إنجاز هذا المشروع التنموي ووضعه ضمن المشروعات ذات الأولوية في خطه التنمية الصناعية.

وذكرت الصحيفة أن الوزيرة أشارت إلى أنه تم بحث إنشاء مناطق حرفية بمدن المحافظة تكون قائمة على الحرف اليدوية التي تشتهر بها مدن المحافظة خاصة أن هذه المنتجات تلقى قبولا كبيرا من السياحة الوافدة لمحافظة جنوب سيناء، كما لفتت في هذا الإطار إلى موافقتها على منح 50% نسبة خصم للعارضات المشاركات من سيدات المحافظة بمعرض "تراثنا" المقرر انعقاده خلال شهر أكتوبر المقبل.

وفي الشأن الاقتصادي، أبرزت "الجمهورية" إعلان البنك المركزي مد العمل بالبنوك حتى الثالثة عصرا بداية من سبتمبر المقبل.

فتحت عنوان "المركزي: مد العمل بالبنوك لـ" الثالثة" من أول سبتمبر"، سلطت الصحيفة الضوء على قرار البنك المركزي مد ساعات العمل اليومية بالبنوك اعتبارا من أول سبتمبر لتصبح بالنسبة للموظفين من الساعة الثامنة صباحا إلى الرابعة عصرا، وللجمهور من الثامنة والنصف صباحا حتى الساعة الثالثة عصرا.