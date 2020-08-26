حدث ليلاً| تفاصيل استلام مصر لقاحين لكورونا وزلزال احتجاجات طرابلس وأحداث الحدود اللبنانية

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:



الصحة: 141 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 18 وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، خروج 900 متعافٍ من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 67717 حالة.

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متحدث الصحة يكشف تفاصيل حصول مصر على لقاح فيروس كورونا

أكد الدكتور خالد مجاهد متحدث وزارة الصحة، أن مصر تتواصل مع كل دول العالم التي تقوم بإجراء تجارب سريرية على فيروس كورونا، لافتًا إلى أن وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد ستزور الصين الشهر القادم من أجل التوقيع على اتفاقية لتصنيع لقاح كورونا في مصر.

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وزيرة الصحة: استلام لقاحين لفيروس كورونا من إحدى الشركات الأسبوع الجاري

قالت الدكتور هالة زايد وزيرة الصحة، إن منظمة الصحة العالمية شريك أصيل في تقديم الخدمات الطبية بشكل كبير، حيث دعمت مصر من اليوم الأول لأزمة فيروس كورونا، من خلال توفير الكتيبات الاسترشادية.

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توأم وأمهما.. ننشر أسماء ضحايا مذبحة كفر الدوار في البحيرة

حصل مصراوي على أسماء ضحايا مذبحة كفر الدوار، والتي راح ضحيتها أم وطفليها، عُثر عليهم اليوم الثلاثاء، مقتولين في ظروف غامضة، داخل منزلهم في البحيرة.

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شوقي: الإعلان عن خطة العام الدراسي الجديد في الأسبوع الأول من سبتمبر

أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور طارق شوقي، الأسبوع الأول من شهر سبتمبر، موعدًا لشرح خطة التعامل مع العام الدراسي الجديد.

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غارات إسرائيلية على غزة ولا إصابات

شنت طائرات إسرائيلية ليل الثلاثاء/الأربعاء، غارات عدة على أراض زراعية جنوبي قطاع غزة.

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ترامب يحذر مجددا من "الاحتيال" في الانتخابات الرئاسية القادمة

حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، ليل الثلاثاء/الأربعاء مجددا من "الاحتيال" في الانتخابات الرئاسية القادمة، بسبب ترويج الديمقراطيين للتصويت عبر البريد.

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زلزال الاحتجاجات يصل منزل السراج في العاصمة الليبية

اعتقلت عناصر تابعة لحكومة الوفاق في ليبيا، متظاهرين أمام منزل رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، في حي"النوفليين" بالعاصمة طرابلس.

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إصابات كورونا حول العالم تتخطى عتبة الـ24 مليون حالة

تجاوزت إصابات فيروس كورونا حول العالم ليل الثلاثاء/الأربعاء عتبة الـ24 مليون حالة.

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جيش الاحتلال يكشف تفاصيل الحادث الأمني قرب الحدود اللبنانية

كشف جيش الاحتلال الإسرائيلي، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، تفاصيل الحادث الأمني الذي وقع ليل الثلاثاء، قرب الحدود مع لبنان، حسبما ذكرت "روسيا اليوم"

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إعلام حزب الله: إسرائيل شنت هجومًا بـ٢٠ قذيفة فسفورية حارقة على الحدود اللبنانية

قالت قناة "المنار" التابعة لحركة حزب الله اللبنانية، مساء الثلاثاء، إن الجيش الإسرائيلي شن هجومًا بأكثر من 20 قذيفة فسفورية حارقة على المنطقة الحدودية جنوب لبنان، حسبما نقلت عنها "روسيا اليوم".

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بعد لقاء مسؤولين في إسرائيل.. مسؤول قطري يصل إلى قطاع غزة

وصل رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة السفير محمد العمادي، مساء أمس الثلاثاء، إلى قطاع غزة عبر إسرائيل بعد تجاوزه معبر بيت (حانون–إيرز) حسبما ذكرت روسيا اليوم.

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