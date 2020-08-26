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شوقي: الإعلان عن خطة العام الدراسي الجديد في الأسبوع الأول من سبتمبر

04:32 ص الأربعاء 26 أغسطس 2020
شوقي: الإعلان عن خطة العام الدراسي الجديد في الأسبوع الأول من سبتمبر

وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي

كتب - أسامة علي:

أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور طارق شوقي، الأسبوع الأول من شهر سبتمبر، موعدًا لشرح خطة التعامل مع العام الدراسي الجديد.

وأضاف شوقي، في تصريحات عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك"، أن كل ما يجرى تداوله عبر المنصات والدروس ومجموعات التقوية والمصروفات الدراسية والمدارس الخاصة والدولية لا أساس له من الصحة.​

خطة العام الدراسي الجديد طارق شوقي وزارة التربية والتعليم

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