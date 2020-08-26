1 سبتمبر.. بدء تشغيل منظومة النقل الجماعي الداخلي بمدينة بدر

كتب - محمد عبدالناصر:

أعلن رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، المهندس عمار مندور، الأول من سبتمبر، موعدًا رسميًا لتشغيل منظومة النقل الجماعي الداخلي من ١ سبتمبر المقبل، بتعريفة موحدة (٣) جنيهات لجميع الخطوط بالمدينة، مؤكدًا أنه تم توقيع العقد، بعد اطمئنان المجلس والحضور لتاريخ وخبرة وكفاءة وسمعة الشركة، وذلك لتشغيل منظومة نقل داخلي تغطي المدينة بالكامل، وتجوب كافة الأحياء.

وأضاف رئيس الجهاز، في بيان، أنه تم تنفيذ اصطفاف للسيارات التي سيتم تشغيلها ومرور ميداني على خطوط السير المزمع العمل عليها بإجمالي 60 أتوبيسًا، وهو الأمر الذي أكد قوة الشركة وجاهزيتها للعمل، مشيرًا إلى أنه جاري تجهيز منظومة نقل للأقاليم مع ذات الشركة، والمقترح لها الخطوط التالية: (بدر/ الإسكندرية)، و (بدر / دائري - الخصوص)، و (بدر/ الزقازيق - المنصورة)، و (بدر/ أبو حماد - أبو كبير - فاقوس)، و (بدر / الإسماعيلية - بورسعيد)، على أن يتم الإعلان قريبًا عن موعد تشغيل وتعريفة هذه الخطوط.

وأشار مندور إلى أن ذلك يأتي في إطار حرص جهاز مدينة بدر بالتنسيق مع مجلس أمناء المدينة على التصدي للمشكلات الجوهرية التي تعاني منها المدينة منذ سنوات عديدة، وفي مقدمتها مشكلة النقل الداخلي والخارجي، وحرصًا على توفير منظومة نقل تضمن راحة السكان، وبتكلفة مناسبة.​