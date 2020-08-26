أكثر الكلمات إنتشاراً

وقف إطلاق النار في ليبيا تنسيق الجامعات الأهلي والزمالك الجامعات الأهلية سد النهضة انتخابات الشيوخ أسعار الذهب مايغلاش عليك فيروس كورونا الطقس

مائل للحرارة شمالاً شديد جنوبًا.. الأرصاد تعلن طقس 72 ساعة

05:00 ص الأربعاء 26 أغسطس 2020
مائل للحرارة شمالاً شديد جنوبًا.. الأرصاد تعلن طقس 72 ساعة

طقس شديد الحرارة

كتب - محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال أيام الخميس - الجمعة - السبت.

وقالت الهيئة، في بيان، أن طقس الغد الخميس، مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وأضافت الهيئة درجات الحرارة تسجل على القاهرة، 35 - 24، السواحل الشمالية 31- 24، جنوب سيناء، 39 - 28، وتتراوح على شمال وجنوب الصعيد، 37 وحتى 39 نهارا، و23- 27 خلال فترات الليل.

وأكدت الهيئة أن طقس الجمعة المقبل، مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وأضافت الهيئة درجات الحرارة تسجل على القاهرة، 35 - 24، السواحل الشمالية 31- 24، جنوب سيناء، 39 - 28، وتتراوح على شمال وجنوب الصعيد، 37 وحتى 39 نهارا، و23- 27 خلال فترات الليل.

وعن طقس السبت المقبل، أكدت الهيئة أنه سيكون حار رطب على القاهرة والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية شديد الحرارة على المناطق الجنوبية.

وأضافت الهيئة درجات الحرارة تسجل على القاهرة، 36 - 24، السواحل الشمالية 31- 24، جنوب سيناء، 39 - 28، وتتراوح على شمال وجنوب الصعيد، 39 وحتى 41 نهارا، و24- 28 خلال فترات الليل.

وأوضحت الهيئة أن أبرز الظواهر الجوية خلال الـ3 أسام المقبلة تتمثل في ظهور الشبورة المائية على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية والغربية ووسط سيناء، كما تنشط الرياح على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، كما تنشط على القاهرة أحيانًا.​

طقس شديد الحرارة هيئة الأرصاد الجوية السواحل الشمالية درجات الحرارة

الخبر التالى:

1 سبتمبر.. بدء تشغيل منظومة النقل الجماعي الداخلي بمدينة بدر

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 97619

    عدد المصابين

  • 67717

    عدد المتعافين

  • 5298

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 24007276

    عدد المصابين

  • 16488622

    عدد المتعافين

  • 821594

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الصحة: 141 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و18 وفاة