كورونا في 24 ساعة| 3 إجراءات للوصول إلى صفر وفيات و141 إصابة جديدة في مصر

كتب - محمد عبدالناصر:

شهدت مصر والعالم في الساعات الأربع والعشرين الماضية، أحداثًا مهمة مرتبطة بأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

كان أهم تلك الأخبار هو إعلان وزارة الصحة عن تسجيل 141 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بجانب وجود 18 حالة وفاة جديدة.

ويقدم "مصراوي" في التقرير التالي أهم تلك الأخبار:

الصحة: 141 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 18 وفاة

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