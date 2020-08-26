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بأرقام العمارات.. ننشر مواعيد تسليم شقق الإسكان الاجتماعي بـ6 أكتوبر الجديدة

03:00 ص الأربعاء 26 أغسطس 2020
بأرقام العمارات.. ننشر مواعيد تسليم شقق الإسكان الاجتماعي بـ6 أكتوبر الجديدة

شقق الإسكان الاجتماعي

كتب - محمد عبدالناصر:

أعلن رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر الجديدة، المهندس عادل النجار، بدء التسليم المرحلة الثانية من مشروع الاسكان الاجتماعي، بقطاع د في منطقة الـ800 فدان، بعدد 864 وحدة سكنية.

وأكد النجار، أنه سيتم اتباع كافة الإجراءات الاحترازية لحماية العاملين والمواطنين بداية من ارتداء الكمامات، وكذا قياس درجة حرارة المترددين على مقر الجهاز، مع تكليف شركة تعقيم متخصصه للتعقيم اليومي لمكاتب ومقار الجهاز.

وجاءت أرقام العمارات والمواعيد الخاصة بالتسليمات على النحو التالي:

- يوم 30 أغسطس، أرقام العمارات 239- 240- 286- 278- 288- 289- 289، حيث تنفذ هذه العمارات شركة الفتح، كما سيتم تسليم العمارات من 249 إلى 301 حيث تنفذ هذه العمارات شركة العالمية.

- يوم الأحد 6 سبتمبر، سيتم تسليم أرقام العمارات 241- 280- 246- 282- 283- 284، حيث تنفذ هذه العمارات شركة الفتح.

- يوم الأحد 13 سبتمبر، سيتم تسليم أرقام العمارات 5- 6- 7- 8- 9- 10- 11، حيث تنفذ هذه العمارات شركة أحمد عبدلحفيظ.

وشدد رئيس الجهاز على عدم استلام الوحدة في حال وجود أي ملاحظات أو عيوب في التشطيب، مؤكدًا أن شركات المقاولات مسئولة عن تنفيذ الوحدات طبقًا للمواصفات الهندسية للمشروع

وأشار رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر الجديدة إلى أن ذلك يأتي في ضوء توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة الاهتمام بمشروعات الإسكان الإجتماعي بمختلف المدن الجديدة، بالتوازي مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

مشروع الاسكان الاجتماعي وحدات سكنية الإجراءات الاحترازية

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