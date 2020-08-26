قطع المياه عن 7 مناطق بالقاهرة الجديدة 12 ساعة اليوم

كتب - محمد عبدالناصر:

أعلن رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، المهندس أمين غنيم، قطع المياه عن مناطق (النرجس " فيلات، عمارات، خدمات" - المستثمرين الجنوبية - المستثمرين الشماليه – الجامعة الأمريكية – منطقة اللوتس - الامتداد الشرقي لمنطقة اللوتس – القطاع الثالث والرابع مركز خدمات المدينة) لمدة 12 ساعة اليوم، وذلك لإعمال الصيانة.

وأضاف رئيس الجهاز، في بيان، أن أعمال الصيانة تُجرى برافع مياه الشرب رقم 1 (سامى سعد)، وذلك اعتبارًا من الساعة الـ8 مساء اليوم الأربعاء وحتى الساعة الـ8 من صباح غدٍ الخميس.

وأهاب رئيس الجهاز بالمواطنين في تلك المناطق تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، مؤكدًا تواجد سيارات مياه تابعة لجهاز المدينة لسد احتياجات المواطنين وفى حال طلبها يتم الاتصال على رقم 02 - 27580674، أو الخط الساخن 15100.