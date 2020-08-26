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الإسكان تعلن مواعيد تسليم أراضي الإسكان المميزة والاجتماعي بحدائق أكتوبر

02:30 ص الأربعاء 26 أغسطس 2020
الإسكان تعلن مواعيد تسليم أراضي الإسكان المميزة والاجتماعي بحدائق أكتوبر

أرض فضاء

كتب - محمد عبدالناصر:

قال وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتور عاصم الجزار، إن جهاز مدينة حدائق أكتوبر سيبدأ يوم الثلاثاء الأول من ديسمبر المقبل، وحتى يوم الخميس 17 من الشهر نفسه، تسليم قطع الأراضي السكنية في منطقة الـ32 فدان أراضي إسكان مميزة، وقطع أراضي الإسكان الاجتماعي الـ116 قطعة.

وقال المهندس أشرف فتحي، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، إن تسليم قطع أراضي الإسكان الاجتماعي يشمل (116 قطعة)، من 1 : 30، يوم الثلاثاء 1/12/2020، ومن 31 : 60، يوم الأربعاء 2/12/2020، ومن 61 : 90، يوم الخميس 3/12/2020، ومن 91 : 116، يوم الأحد 6/12/2020.

وأضاف رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، في بيان اليوم، سيتم تسليم قطع أراضى الإسكان المميزة بمنطقة الـ32 فدانا، من 1 : 30، يوم الإثنين 7/12/2020، ومن 31 : 60، يوم الثلاثاء 8/12/2020، ومن 61 : 90، يوم الأربعاء 9/12/2020، ومن 91 : 120، يوم الخميس 10/12/2020، ومن 121 : 150، يوم الأحد 13/12/2020، ومن 151 : 180، يوم الإثنين 14/12/2020، ومن 181 : 193، يوم الثلاثاء 15/12/2020، مشيراً إلى أنه تم تخصيص يومى الأربعاء 16/12/2020، والخميس 17/12/2020، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد المحددة.

أراضي الإسكان المميزة حدائق أكتوبر الإسكان الاجتماعي وزارة الإسكان

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