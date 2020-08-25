تبدأ بـ 900 جنيه.. عروض الفنادق في شرم والغردقة ومطروح

كتب - يوسف عفيفي:

قال هشام الشاعر، عضو غرفة المنشآت الفندقية، إن هناك عروض بلغت 900 جنيه للفرد في الغرفة الواحدة بفنادق 5 نجوم بشرم الشيخ والغردقة ومطروح، وتراوحت الأسعار بين 1000 وحتى 2500 جنيه في الفنادق الأخرى ذات المستويات الأعلى في الخدمة المقدمة، مع اصطحاب الأطفال مجانا حتى سن 12 سنة حسب سياسة الفندق.

وأوضح أن الفنادق في شرم الشيخ والغردقة ومطروح، تقدم عروضا وتخفيضات مغرية للمواطنين لتنشيط حركة السياحة الداخلية، مع العلم أن هذه العروض معقولة طوال العام عدا (العيدين وشم النسيم).

وأوضح الشاعر لمصراوي، أن لجان الفحص التابعة لوزارة السياحة، مستمرة في أعمال التفتيش تباعا على باقي الفنادق التي تقدمت بطلبات للحصول على الشهادة، مناشدا المواطنين وشركات السياحة، بقصر التعامل مع الفنادق التي حصلت على شهادة السلامة الصحية دون غيرها.

وأكد عضو غرفة المنشآت الفندقية، أن الموسم ليس على ما يرام على مستوى مصر والعالم، إلى أن ينتهي العام بالكامل ويبدأ العام الجديد.

وقال إن الفنادق التي حصلت على شهادة السلامة الصحية للتشغيل قاربت من ال700 فندق لتتخطى حاجز نصف عدد الفنادق المصرية على مستوى الجمهورية، بنفس الضوابط والإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا.