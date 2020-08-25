وزيرة الصحة: استلام لقاحين لفيروس كورونا من إحدى الشركات الأسبوع الجاري

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الدكتور هالة زايد وزيرة الصحة، إن منظمة الصحة العالمية شريك أصيل في تقديم الخدمات الطبية بشكل كبير، حيث دعمت مصر من اليوم الأول لأزمة فيروس كورونا، من خلال توفير الكتيبات الاسترشادية.

وأشارت وزيرة الصحة إلى أن مصر حجزت حصتها من لقاح إكسفورد، كما أننا نعمل مع أحد الشركات للحصول على لقاحين أيضًا، ومن المتوقع أن نتسلم هذه اللقاحات خلال الأسبوع الجاري.

وأضافت زايد خلال كلمتها في فيديو نشر على الصفحة الرسمية لوزارة الصحة بموقع فيسبوك، أن أول تحليل "بى سى أر" كان تبرعا من منظمة الصحة العاليمة، وتم إمداد مصر بكواشف الفيروس، ومصر من أول الدول التي حصلت على هذه الكواشف بمساعدة منظمة الصحة العالمية.

وأكدت وزيرة الصحة أن موقف مصر متقدم جدا في ملف إنتاج لقاحات فيروس كورونا، لافتة إلى أنه يوجد 6 لقاحات عالمية أصبحوا في المرحلة السرسرية، ومستعدين لإنتاج أي لقاح في أي وقت.

وتابعت: لدينا تواصل مع كل الجهات التي تعمل على إنتاج الـ6 لقاحات وسنعمل على توفيرها فور إقرارها.