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الوطنية للصحافة تتلقى 55 شكوى ورقية وإلكترونية.. والشوربجي: نتعامل معها بجدية

11:10 م الثلاثاء 25 أغسطس 2020
الوطنية للصحافة تتلقى 55 شكوى ورقية وإلكترونية.. والشوربجي: نتعامل معها بجدية

عبد الصادق الشوربجي

مصراوي

عقدت لجنة الشكاوى بالهيئة الوطنية للصحافة اجتماعها الأول بكامل أعضائها بحضور المهندس عبد الصادق الشوربجى رئيس الهيئة .

وأكد رئيس الهيئة على ضرورة التحقيق في جميع الشكاوى المقدمة للهيئة والتعامل معها بكل جدية بما يخدم المصلحة العامة للصحافة القومية.

وقال إن الهدف في تشكيل اللجان المتنوعة بالهيئة هو مساعدة المؤسسات الصحفية على تطوير الأداء والارتقاء بالمستوى المهني ليتماشى مع مرحلة التطوير التي ستشهدها المؤسسات الصحفية على كافة المستويات.

ومن جانبه قال وليد عبد العزيز رئيس لجنة الشكاوى، إن الهيئة تلقت حتى الآن 27 شكوى ورقية و 28 شكوى إلكترونية وتم حل أكثر من 50 % منها وجارى بحث الشكاوى الأخرى.

وأكد أنه سيتم وضع ضوابط جديدة لتقديم الشكاوى لسرعة وصولها إلى الهيئة والتحقق منها وذلك من خلال البريد الإلكتروني الخاص بالهيئة.

حضر الاجتماع أسامة أبو باشا عضو الهيئة الوطنية للصحافة وكل من محمد عبد الله ومحسن الميرى أعضاء اللجنة.

الهيئة الوطنية للصحافة عبد الصادق الشوربجى

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