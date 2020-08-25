اتحاد كتاب مصر يعلن تكفله بعلاج الشاعرين أمجد ريان وأشرف عتريس

مصراوي

أكد الكاتب إيهاب الوردانى، أمين صندوق النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، أن النقابة قامت بواجبها تجاه الشاعر أمجد ريان، حيث قدمت له الخدمات اللازمة ضمن مشروع الرعاية الصحية، وأرسلت له سيارة إسعاف إلى منزله، والتي نقلته إلى مستشفى فلسطين لتلقى العلاج اللازم لحالته.

وأوضح إيهاب الوردانى، أن الشاعر أمجد ريان كان يجلس قبل نقله إلى المستشفى، مع الدكتور علاء عبد الهادى، رئيس الاتحاد، ليتحدث عن العلاج ضمن المشروع الصحى بالنقابة.

وأشار إلى أن رئيس النقابة عرض على ريام تلقى العلاج في أي مستشفى يختارها، وبناء على ذلك وفور علم رئيس النقابة بالحالة الصحية لـ أمجد ريان، وجه تعليماته بإرسال سيارة إسعاف إلى منزله ونقله على الفور إلى المستشفى.

وأكد أنه تم إجراء التحاليل والأشعات اللازمة للشاعر أشرف عتريس، وتم إرسالها له بمسقط رأسه في المنيا، حتى يتم على إثرها تلقى العلاج في إحدى المستشفيات بمحافظته.

وأمجد ريان أحد شعراء السبعينيات ومن إصداراته (أغنيات حب للأرض عام 1972، الخضراء 1978، لا حدّ للصباح 1991، أيها الطفل الجميل اضرب 1990، أمسّ كائنا 1991).