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نائب رئيس محكمة النقض: اختبارات برنامج تأهيل التنفيذيين للقيادة تتم بشفافية

10:12 م الثلاثاء 25 أغسطس 2020
نائب رئيس محكمة النقض: اختبارات برنامج تأهيل التنفيذيين للقيادة تتم بشفافية

نائب رئيس محكمة النقض

كتب- محمد نصار:

شارك المستشار عادل عمارة، نائب رئيس محكمة النقض، أمس الاثنين، في اليوم الثالث من لجان المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الثالثة من البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة، والتي بدأت منذ يوم السبت الماضي والمقرر أن تنتهي غدا، وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.

وأكد المستشار عادل عمارة، أن قواعد الاختيار في الأكاديمية تتميز بالموضوعية والنزاهة والشفافية مع مراعاة التمثيل الجغرافي، كما يرى أن الاختبارات التي يخضع لها المتقدمين ببرامج الأكاديمية وخاصةً البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة، تؤهلهم للتفاعل مع محتوى البرامج، وتشمل الاختبارات الجزء النفسي واللغة والسمات الشخصية.

وأعرب عن سعادته بالمشاركة في تقييم المتقدمين في لجان المرحلة الأخيرة قائلًا: "وإن شاء الله سيتم اختيار أفضل العناصر التي ستخدم البلد وتقوده وتنهض به على المستوى الإداري"، خاتمًا حديثه بنصحية للشباب حيث أن الشباب هم مستقبل الأمة وأن الأمم تنهض بشبابها قائلًا: "على كل شاب أن يطور من نفسه بالعلم ويطلع على كل وسائل التطور التكنولوجي لاكتساب المهارات اللازمة".

الجدير بالذكر أن البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة يهدف إلى بناء كوادر ذي كفاءة عالية للدولة، قادرة على فهم واستخدام الآليات الحديثة في رسم السياسات وإدارة عملية اتخاذ القرار وتطبيق نمط تفكير حديث متماشيًا مع أحدث التطبيقات والنماذج الدولية الناجحة مما يجعلهم قادرين على تبوأ المناصب القيادية المختلفة، وقد تم تخريج 190 متدربا في الدفعة الأولى في شهر يناير 2018، وحاليًا تضم الدفعة الثانية 79 متدربا.

نائب رئيس محكمة النقض 1

محكمة النقض عادل عمارة برنامج تأهيل التنفيذيين للقيادة

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