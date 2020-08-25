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حسين زين يبحث مع رئيس الهندسة الإذاعية جاهزية شبكة الكهرباء بمبنى الوطنية للإعلام

08:48 م الثلاثاء 25 أغسطس 2020
حسين زين يبحث مع رئيس الهندسة الإذاعية جاهزية شبكة الكهرباء بمبنى الوطنية للإعلام

حسين زين

مصراوي:

التقى حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، الثلاثاء، رئيس قطاع الهندسة الإذاعية المهندس ربيع النجار، لبحث عدد من الأمور المتعلقة بالعمل وللوقوف على حالة وجاهزية شبكة وأجهزة الكهرباء بمبنى الوطنية للإعلام.

ووجه زين، بالمتابعة المستمرة؛ للتأكد من عمل كافة الأجهزة وخطوط الكهرباء بكفاءة عالية، والعمل على تقوية وتحديث الأماكن التي تتطلب ذلك.

وخلال الاجتماع وجه حسين زين التحية والشكر لقطاع الهندسة الإذاعية لما بذلوه من جهد وبشكل سريع في إصلاح العطل المفاجئ بكهرباء بلاتوه برنامج صباح الخير يا مصر المذاع على شاشة القناة الأولى، الذي حدث بالأمس، وجاء نتيجة للأحمال الزائدة على لوحة المفاتيح الخاصة بإضاءة ديكور البرنامج.

حسين زين الهندسة الإذاعية الهيئة الوطنية للإعلام

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