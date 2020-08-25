حدث في 8 ساعات| قمة ثلاثية بين مصر والأردن والعراق.. وقرار إلزامي برد جزء من مصروفات المدارس والجامعات

كتب- محمد عبدالناصر:

شهدت مصر، اليوم الثلاثاء، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية مهمة، كان أبرزها، توجه الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى عمان للمشاركة في القمة الثالثة بين مصر والأردن والعراق، وقرار جهاز حماية المستهلك بإلزام مقدمي الخدمات التعليمية بكافة أنواعها من مدارس وجامعات ومعاهد وغيرها ومؤسسات النقل أو الرحلات بكافة صورها ممن يقدمون خدمة النقل للطلاب "اشتراك سيارة" برد نسبة 25% من إجمالي مصروفات خدمة نقل الطلاب عن العام الدراسي 2019/2020 وخصم تلك المبالغ من مصروفات العام الدراسي 2020/2021.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية، خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي: