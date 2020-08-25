غدا.. فتح جميع الحدائق بالقاهرة بإجراءات احترازية
كتب- محمد نصار:
قررت محافظة القاهرة فتح جميع الحدائق المتميزة والمتخصصة أمام الزائرين اعتبارا من غد الأربعاء.
وشددت المحافظة على الالتزام التام بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا واستمرار أعمال التعقيم والتطهير.
كما تم التنبيه بعدم استقبال أكثر من 50% من الطاقة الاستيعابية للحدائق، بالإضافة إلى إلزام الزوار بارتداء الكمامات والكشف عليهم من خلال كواشف الحرارة لقياس درجة الحرارة.
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