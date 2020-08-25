الرقابة الإدارية: ضبط مسؤول بمدينة الضبعة برشوة نصف مليون جنيه

كتب - أحمد جمعة:

أ​لقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على كل من (ع.ع) مدير الإدارة الهندسية بمركز ومدينة الضبعة بمحافظة مطروح، وآخر (أ.ر) باحث قانوني بذات المدينة.

وقالت الهيئة في بيان اليوم، إن المتهم الأول طلب وتقاضي بوساطة المتهم الثاني مبلغ 500 ألف جنيه على سبيل الرشوة من مفوض شركة النصر للإسكان والتعمير وهي الشركة المسئولة بتكليف من اللجنة العليا للتحفظ على الأموال بإدارة أصول إحدى شركات القطاع الخاص المالكة لقرية سياحية بالساحل الشمالي، مقابل قيام المتهمين بعمل من أعمال وظيفتهما المتضمنة اتخاذ إجراءات اصدار خطاب من مجلس مدينة الضبعة الى شركة كهرباء البحيرة يتضمن الموافقة على تغيير العداد الكهربائي للقرية من عداد للغرض الإنشائي إلى عداد دائم.

وضُبط المتهمين متلبسان بتقاضي مبلغ الرشوة المتفق عليه داخل محطة وقود مجاورة لإحدى القري السياحية بالساحل الشمالي، وبعرضهما على النيابة العامة قررت حبسهما.