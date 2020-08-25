أكثر الكلمات إنتشاراً

وقف إطلاق النار في ليبيا تنسيق الجامعات الأهلي والزمالك الجامعات الأهلية سد النهضة انتخابات الشيوخ أسعار الذهب مايغلاش عليك فيروس كورونا الطقس

من الغد.. "حماية المستهلك" يصدر قرارا إلزاميا بشأن مصروفات المدارس والجامعات والمعاهد

03:43 م الثلاثاء 25 أغسطس 2020
من الغد.. "حماية المستهلك" يصدر قرارا إلزاميا بشأن مصروفات المدارس والجامعات والمعاهد

الدكتور أحمد سمير فرج القائم بأعمال رئيس جهاز حماي

كتب- محمد سامي:

أصدر جهاز حماية المستهلك برئاسة الدكتور أحمد سمير القائم بأعمال رئيس الجهاز والمدير التنفيذي قرارا رقم 155/1 لسنة 2020، بإلزام مقدمي الخدمات التعليمية بكافة أنواعها من مدارس وجامعات ومعاهد وغيرها ومؤسسات النقل أو الرحلات بكافة صورها ممن يقدمون خدمة النقل للطلال "اشتراك سيارة" برد نسبة 25% من إجمالي مصروفات خدمة نقل الطلاب عن العام الدراسي 2019/2020 وخصم تلك المبالغ من مصروفات العام الدراسي 2020/2021

وبحسب قرار جهاز حماية المستهلك ونشر بالجريدة الرسمية ترد القيمة المبينة في المادة السابقة للقرار نقدا إذا انتهت علاقة الطالب بالمؤسسة التعليمية وذلك خلال شهر من تاريخ تقديم الطالب أو ولي أمره طلب لصرف المبلغ المستحق وأن يعمل بالقرار اعتبارا من الغد.
يأتي ذلك القرار في ضوء ورود العديد من الشكاوى من أولياء الأمور بشأن توقف خدمة نقل الطلاب وعدم انتفاعهم بها خلال الفترة من 15 مارس 2020 وحتى انتهاء العام الدراسى ورفض المدارس رد مقابل تلك الخدمة رغم عدم الانتفاع بها.

الدكتور أحمد سمير مصروفات المدارس جهاز حماية المستهلك

الخبر التالى:

رئيس الوزراء يصدر قرارا بتعيين محمد عبدالوهاب رئيسا تنفيذيا لهيئة الاستثمار

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 97478

    عدد المصابين

  • 66817

    عدد المتعافين

  • 5280

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 23758370

    عدد المصابين

  • 16236258

    عدد المتعافين

  • 815337

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:"التعليم" تكشف عن موعد انتهاء أعمال فحص تظلمات الثانوية العامة