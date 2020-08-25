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"مصر للطيران": تسيير 29 رحلة دولية تقل 2100 راكب.. غدًا

03:20 م الثلاثاء 25 أغسطس 2020
"مصر للطيران": تسيير 29 رحلة دولية تقل 2100 راكب.. غدًا

مصر للطيران

كتب- محمد عبيد:

قالت مصادر بشركة مصر للطيران، اليوم الثلاثاء، إن الشركة ستسيِّر غدًا رحلاتها إلى 29 وجهة دولية، تنقل على متنها ما يقرب من 2100 راكب، وذلك بعد عودة حركة الطيران بالمطارات المصرية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة؛ سواء داخل المطار أو على متن الطائرات، للوقاية من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وأضافت المصادر أن الشركة سوف تسير رحلاتها غدًا بمعدل رحلة واحدة إلى كلٍّ من: (أمستردام، باريس، لندن، ميلانو، إسطنبول، الخرطوم، الشارقة، بيروت، بغداد، نيويورك)، ورحلتين جويتين إلى (دبي، أبوظبي)، و٥ رحلات استثنائية إلى كل من (أبها، الرياض، جدة، المدينة المنورة، عمان، مسقط)، بالإضافة إلى 3 رحلات داخلية إلى (شرم الشيخ)، ورحلتين داخلتين إلى (الغردقة)، ورحلة واحدة إلى كل من (أسوان والأقصر)، و٣ رحلات شحن جوي.. تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من ٢١٠٠ راكب.

ومن جانبها، اتخذت سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، حيث تم الالتزام بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة؛ لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، خصوصًا في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

مصر للطيران رحلات دولية رحلات جوية

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