المشروع يستغرق 36 شهرًا.. شركة "حسن علام " تتولى أعمال محطة سكة حديد بشتيل –صور

كتب- محمد عبد الناصر:

قالت شركة "حسن علام القابضة" الشركة الرائدة في مجال الهندسة والإنشاءات والمشروعات المتكاملة، إنها تولَّت القيام بأعمال تصميم وإنشاء محطة سكة حديد بشتيل بمحافظة الجيزة، بالتعاون مع وزارة النقل والمواصلات وهيئة السكك الحديدية، ومن المخطط أن يستغرق المشروع 36 شهرًا؛ لتصبح محطة بشتيل هي محور السكك الحديدية الرئيسي الجديد الذي يخدم مختلف أنحاء الجمهورية.

وأضاف المهندس حسن علام، الرئيس التنفيذي لشركة حسن علام القابضة، في بيان له اليوم الثلاثاء: "إنشاء محطة سكة حديد بشتيل يأتي ضمن جهود الدولة متمثلة في وزارة النقل وهيئة السكك الحديدية؛ لتحسين وتطوير منظومة النقل والمواصلات في مصر، وتخفيف العبء على المواطنين؛ حيث يهدف المشروع إلى تخفيف ازدحام محطة رمسيس التي تخدم جميع خطوط السكك الحديدية، لتصبح محطة بشتيل هي المركز الرئيسي؛ حيث تقع محطة بشتيل في منتصف الطريق بين محطتَي سكة حديد رمسيس والجيزة، كما تقع بالقرب من 3 ممرات رئيسية؛ هي: ممر أحمد عرابي، وممر شارع السودان، وممر الزمر".

وتابع علام: "يأتي مشروع إنشاء محطة سكة حديد بشتيل في إطار استراتيجية شركة (حسن علام القابضة) لتحقيق التنمية المتكاملة من خلال المشاركة في تنفيذ المشروعات العملاقة بمصر والدول الإفريقية والعربية؛ بما فيها من أعمال هندسية وإنشائية وبنية تحتية ومرافق".

جدير بالذكر أن مساحة الأرض الكلية للمشروع وللمحطة الرئيسية تبلغ 31 ألف متر مربع، وتتضمن أعمال الشركة بمشروع محطة سكة حديد بشتيل 22 كيلومترًا من أعمال السكك الحديدية وأعمال المسار للخط الجديد، إلى جانب الإنشاءات وورشها الخدمية والمرافق، كما تتكون المحطة ذات التصميم المتميز من طابق أرضي و2 دور علوي بمساحة 66500 م2 كمكاتب إدارية، و24000 م2 من المحلات التجارية، إضافة إلى ورشتَين رئيسيتَين لصيانة القطارات ومرافق خدمية أخرى من خزانات الوقود وغسالات عربات السكك الحديدية وخزانات المياه، ومن المتوقع أن يستغرق المشروع 3 سنوات من بداية العمل به.

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