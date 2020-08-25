بالصور.. أمين عام منظمة السياحة العالمية يشيد بالإجراءات الاحترازية من الأهرامات

كتب- مصراوي:

تفقد الدكتور خالد العناني وزير الآثار، وزوراب بولوليكاشفيلي الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، صباح اليوم، منطقة أهرامات الجيزة الأثرية.

وبحسب بيان، يأتي ذلك في إطار زيارة الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية الحالية إلى مصر، والتي التقى خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وأبدى زوراب بولوليكاشفيلي، إعجابه بمنطقة الأهرامات، وحرص على التقاط صور تذكارية فى المطعم الجديد الذي سيتم افتتاحه الفترة المقبلة بمنطقة البانوراما، وتناول القهوة بصحبة الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار

وقد أعرب أمين عام المنظمة عن سعادته الغامرة بما شاهده من آثار مصرية قديمة، كما أشاد بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الحكومة المصرية لحماية السياحة الوافدة إلى مصر من فيروس كورونا.

وجاءت الزيارة بدعوة رسمية من وزير السياحة والآثار المصري، وهي أول زيارة له خارج أوروبا بعد أزمة فيروس كورونا المستجد، واستئناف السفر والطيران في إسبانيا بهدف تفقد الإجراءات التي اتخذتها مصر لعودة السياحة.