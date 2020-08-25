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وزير الزراعة يرأس إحدى لجان البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة

01:47 م الثلاثاء 25 أغسطس 2020
وزير الزراعة يرأس إحدى لجان البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة

وزير الزراعة

كتب- محمد نصار:

استقبلت الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، أمس الاثنين؛ وذلك للمشاركة في المرحلة الأخيرة من مراحل التقييم للمتقدمين بالدفعة الثالثة من البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة.

وصرح القصير، بأن الشخص المتقدم يجب أن تتوفر فيه مجموعة من المهارات كقدرته على التواصل والقيادة وحل المشكلات والتحليل والتخطيط في ضوء البيانات المتاحة واستخدامها في اتخاذ القرار السليم، وأن يعرف كيف ينتقي مصادر معلوماته وكيف يستخدم مهاراته في الإقناع والتفكير خارج الصندوق والإبداع خاصة أن الدولة تتجه الأن نحو التحول الرقمي وميكنة الخدمات وتحقيق الشمول المالي، وقدم رسالة إلى الشباب مؤكدًا على أهمية إختيار التوجه الذي يتناسب مع قدراتهم ومهاراتهم ورغباتهم.

وتابع وزير الزراعة: الإنسان عندما يكون رجل أول وماهر في تخصص ما أفضل من أن يكون الأخير في تخصص آخر.

يذكر أن البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة يهدف إلى بناء كوادر ذي كفاءة عالية للدولة، قادرة على فهم واستخدام الآليات الحديثة في رسم السياسات وإدارة عملية اتخاذ القرار وتطبيق نمط تفكير حديث متماشيًا مع أحدث التطبيقات والنماذج الدولية الناجحة مما يجعلهم قادرين على تبوأ المناصب القيادية المختلفة.

وتم تخريج ١٩٠ متدربا في الدفعة الأولى في شهر يناير ٢٠١٨، وحاليًا تضم الدفعة الثانية ٧٩ متدربا.

رشا راغب الأكاديمية الوطنية للتدريب البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة وزير الزراعة السيد القصير

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