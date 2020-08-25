"الاستغاثات الطبية" بـ"الوزراء" تستجيب لمناشدة أسرة طفل يحتاج إلى إزالة مياه على المخ

كتب- محمد سامي:

قال الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئيس مجلس الوزراء، رئيس لجنة الاستغاثات الطبية، اليوم الثلاثاء، إنه تم رصد مناشدة أسرة الطفل "إسلام كرم"، الذي يبلغ من العمر شهرين، ويعاني وجود مياه على المخ، ويحتاج إلى تدخل جراحي بشكل عاجل، وتم التحرك على الفور.

يأتي ذلك استمرارًا لما تقوم به لجنة الاستغاثات الطبية برئاسة مجلس الوزراء، من رصد استغاثات المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ووسائل الإعلام المختلفة، وفي إطار التعاون المتواصل مع فريق التدخل السريع بوزارة التضامن الاجتماعي وتوجيهات نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي.

وقام أعضاء فريق لجنة الاستغاثات الطبية بالتواصل مع أسرة الطفل لاستكمال البيانات؛ حيث تم الاتصال بالدكتور طارق يوسف، مدير مستشفى الجراحة بالدمرداش، للتنسيق معه بشأن حالة الطفل، وفي تحرك سريع من إدارة المستشفى، تم التنسيق مع الأستاذ الدكتور حازم عنتر، أستاذ جراحة المخ والأعصاب بالدمرداش، وتم حجز الطفل وإجراء جميع الفحوصات الطبية اللازمة، وعقب ذلك خضع لعملية جراحية ناجحة في اليوم التالي، ويوجد الطفل حاليًّا في المستشفى تحت ملاحظة طاقم طبي على أعلى مستوى.

وأوضح الدكتور حسام المصري أن لجنة الاستغاثات الطبية تتابع باستمرار الوضع الصحي للطفل عن كثب؛ حتى يتم تماثله للشفاء وخروجه من المستشفى برفقة أسرته، مؤكدًا في الوقت نفسه حرص اللجنة على رصد كل استغاثات المواطنين على مدار الساعة، وفقاً لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.