"الكهرباء": 570 ألف طلب تحويل من الممارسات إلى عدادات كودية.. والرد على ألفَي استفسار
كتب- محمد صلاح:
قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إنه تلقى تقريراً يوضح الإحصائيات التي تلقتها المنصة الإلكترونية حتى الآن، حيث تضمن التقرير أنه منذ تفعيل المنصة في الأول من يوليو وحتى 25 أغسطس الجاري تم استقبال ٥٦٠ ألف طلب لتحويل الممارسات إلى عدادات كودية.
يأتي ذلك استمرارًا للمتابعة الدورية لعمل المنصة الإلكترونية لخدمات الكهرباء التي أطلقتها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في الأول من يوليو الماضي.
وأوضحت الوزارة، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أنه بلغ عدد الزائرين ما يقرب من 60 ألف زائر يوميًّا من خلال أجهزة الحاسب الآلي وأجهزة التليفونات المحمولة، بينما تم الرد على ألفَي استفسار خاصة ببعض التساؤلات المختلفة عن خطوات وطرق التقدم والأوراق المطلوبة.
وشملت الطلبات التي تم التقدم بها جميع شركات توزيع الكهرباء التسع، هذا في الوقت الذي تستقبل فيه أيضاً عدد كبير من الاستفسارات ويتم الرد عليها مباشرة، وذلك من خلال خدمة الاستفسارات والشكاوى على المنصة الإلكترونية.
وشدد وزير الكهرباء على ضرورة الاهتمام بسرعة ودقة ووضوح الرد على استفسارات المواطنين وحل شكواهم ، كما أكد استمرار تلقي المنصة طلبات التحول من المحاسبة لاستهلاكات الكهرباء بنظام الممارسة إلى عدادات كودية حتى 30 سبتمبر 2020.
يأتي ذلك في إطار الاهتمام الذي توليه وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتحسين وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين على مستوى الجمهورية.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
97478
عدد المصابين
-
66817
عدد المتعافين
-
5280
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
23758370
عدد المصابين
-
16236258
عدد المتعافين
-
815337
عدد الوفيات
إعلان