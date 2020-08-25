مدبولي يجتمع مع وزيري التنمية المحلية والنقل لمتابعة خطة تطوير الطرق

كتب- محمد غايات:

يعقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مع وزيري التنمية المحلية والنقل لمتابعة خطة تطوير الطرق المحلية بالمحافظات وتطوير المزلقانات.

ويأتي الاجتماع في إطار متابعة رئيس الوزراء، لمشروعات تطوير الطرق في المحافظات بناء على تكليفات الرئيس السيسي.