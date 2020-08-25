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مدبولي يجتمع مع وزيري التنمية المحلية والنقل لمتابعة خطة تطوير الطرق

12:25 م الثلاثاء 25 أغسطس 2020
مدبولي يجتمع مع وزيري التنمية المحلية والنقل لمتابعة خطة تطوير الطرق

مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

كتب- محمد غايات:

يعقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مع وزيري التنمية المحلية والنقل لمتابعة خطة تطوير الطرق المحلية بالمحافظات وتطوير المزلقانات.

ويأتي الاجتماع في إطار متابعة رئيس الوزراء، لمشروعات تطوير الطرق في المحافظات بناء على تكليفات الرئيس السيسي.

مصطفى مدبولي وزير التنمية المحلية وزير النقل خطة تطوير الطرق

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