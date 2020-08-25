الأول عربيًّا وإفريقيًّا.. برلماني يشيد بمشروع قانون جائزة الدولة للمبدع الصغير في الثقافة والفنون

الأول عربيًّا وإفريقيًّا.. برلماني يشيد بمشروع قانون جائزة الدولة للمبدع الصغير في الثقافة والفنون
قال
النائب أسامة شرشر، عضو لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان، إنه يشكر الدولة
والحكومة التي أرسلت مشروع قانون جائزة الدولة للمبدع الصغير في مجالات الثقافة والفنون
إلى البرلمان قبل نهاية دور الانعقاد الخامس.
وأضاف
شرشر، في كلمته بالجلسة العامة للبرلمان، أمس الإثنين، أثناء مناقشة مشروع القانون،
أن أعضاء اللجنة استغرقوا ساعات طويلة ومتواصلة في مناقشة مواد مشروع القانون.
وأشار
البرلماني إلى أن أهمية القانون تكمن في أنه لأول مرة يجد الطفل المصري تشريعًا حقيقيًّا
يكافئ الإبداع الثقافي والفني على غرار جوائز الكبار، وهذا القانون هو الأول من نوعه
على المستوى العربي والإفريقي.
وتابع
شرشر بأن هذا القانون يعكس رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي في رعاية الأطفال في مجالات
الفنون والآداب والثقافة والمعرفة، منوهًا بأن هذا القانون جاء في التوقيت المناسب؛
لأنه يعطي رسالة للخارج عن توجه الدولة المصرية في رعاية براعمها، مطالبًا وزير المالية
برفع قيمة الجائزة إلى مليونَي جنيه للفنون، ومثلها للثقافة؛ لأن القيمة الموجودة حاليًّا
بالقانون تبلغ 200 ألف جنيه؛ وهي إهانة للثقافة والفنون.
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