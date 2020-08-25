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السيسي يتوجه إلى عمان للمشاركة في القمة الثالثة بين مصر والأردن والعراق

10:56 ص الثلاثاء 25 أغسطس 2020
السيسي يتوجه إلى عمان للمشاركة في القمة الثالثة بين مصر والأردن والعراق

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب- محمد سامي:

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يتوجه، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة الأردنية عمان، للمشاركة في القمة الثالثة بين مصر والأردن والعراق، وذلك في إطار مسار آلية التعاون الثلاثي، بين الدول الثلاث، والتي انطلقت أولى جولاتها، في القاهرة، في مارس ٢٠١٩.

السيسي الرئيس عبدالفتاح السيسي مصر الأردن العراق

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