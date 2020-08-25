السيسي يتوجه إلى عمان للمشاركة في القمة الثالثة بين مصر والأردن والعراق

كتب- محمد سامي:

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يتوجه، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة الأردنية عمان، للمشاركة في القمة الثالثة بين مصر والأردن والعراق، وذلك في إطار مسار آلية التعاون الثلاثي، بين الدول الثلاث، والتي انطلقت أولى جولاتها، في القاهرة، في مارس ٢٠١٩.