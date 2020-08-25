وزير الإنتاج الحربي يبحث مع سفير العراق مجالات التعاون المشترك

كتب- محمد سامي:

استقبل المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربى، السفير أحمد نايف الدليمي سفير العراق بالقاهرة والوفد المرافق له، بمقر ديوان عام الوزارة، لبحث سبل التعاون فى مجالات التصنيع المشترك بين البلدين.

وقال محمد عيد بكر المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي، إنه تم التأكيد خلال اللقاء على عمق العلاقات التي تجمع بين البلدين والتي تعزز من أهمية التعاون بين شركات الإنتاج الحربي والشركات العراقية الشقيقة في مجالات التصنيع الحربي والمدني.

وأعرب الوزير "مرسي"، خلال اللقاء عن أهمية توطيد الشراكة الإستراتيجية التي تحقق منفعة لكلا الجانبين، مؤكدًا على أن وزارة الإنتاج الحربي تسعى لتوظيف كافة الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية والبشرية المتوفرة لديها للمشاركة في إعادة إعمار العراق من خلال المشاركة في تنفيذ المشروعات الصناعية الكبرى (الصناعات الدفاعية أو الصناعات المدنية) والتي تحقق طفرة صناعية وحضارية لكلا البلدين.

ومن جانبه هنأ السفير أحمد نايف الدليمي سفير العراق بالقاهرة الوزير "مرسي" لتوليه المنصب وأعرب عن تقديره للدور المبذول لوزارة الإنتاج الحربي للنهوض بالصناعة الحربية والمدنية، مؤكداً أن مصر بإمكانياتها ستكون عاملا رئيسيا ومهما في المساهمة في إعادة إعمار العراق في المجالين العسكري والمدني.

وأعرب السفير، عن حرص بلاده لفتح مجالات عديدة للتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي في إطار ما تمتلكه شركاتها التابعه من إمكانيات تكنولوجية تصنيعية وفنية وبحثية وبشرية وبنية تحتية، بالإضافة إلى نجاحها المشهود فى تنفيذ العديد من المشروعات القومية ومشروعات التنمية بمصر، الأمر الذي يعزز من رغبته في فتح آفاق للتعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.​