كورونا في 24 ساعة| ارتفاع جديد في إصابات مصر.. وأول دليل لتجدد الإصابة بالفيروس

(مصراوي):

شهدت مصر والعالم أحداثًا مهمة مرتبطة بأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، في الـ 24 ساعة الماضية.

كان أهم تلك الأخبار هو إعلان أعلنت وزارة الصحة والسكان، خروج 890 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 66817 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 138 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 18 حالة جديدة.

ويقدم "مصراوي" في التقرير التالي أهم تلك الأخبار:

-ارتفاع جديد.. الصحة تعلن بيان إصابات ووفيات كورونا اليوم

-​قانون التجارب السريرية: اشتراط استطلاع رأي "المخابرات" في البحوث مع جهات أجنبية

-السجن وغرامة مليون جنيه.. تعرف على عقوبات قانون "التجارب السريرية"

-"السياحة العالمية": إجراءات مصر الاحترازية بالمطارات والفنادق تفوق ما تطبقه بعض الدول

-"الحق في الدواء": قانون التجارب السريرية يضع مصر كقوة إقليمية في الأبحاث الطبية

-مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون التجارب السريرية

-"مصر للطيران" تسيِّر 30 رحلة دولية تقل 2500 راكب.. غدًا

-هيئة الدواء تحذر من مضاد حيوي مغشوش بالأسواق.. وهذه طريقة اكتشافه

-مطار القاهرة: وصول ومغادرة 12 ألف راكب على متن 131 رحلة اليوم

-الأوقاف تبدأ حملة نظافة وتعقيم موسعة لجميع مساجد الجمهورية

-اتباعا لمبدأ "المعاملة بالمثل".. فرنسا تفرض قيودًا على العائدين من بريطانيا

-الصحة المغربية: 903 إصابات جديدة بكورونا و32 وفاة خلال 24 ساعة

-غزة تسجل أول إصابات محلية بكورونا وفرض حظر تجوال ليومين

-علماء: العثور على أول دليل لتجدد الإصابة بكورونا

-إيطاليا: عودة إصابات كورونا للانخفاض بعد أيام من الارتفاع المتواصل

-محادثات ألمانية نمساوية حول المساعدات الاقتصادية فى أزمة كورونا وتحديث المدن

-شركة الأمريكية تعتزم توفير 80 مليون جرعة من لقاح كورونا المحتمل للاتحاد الأوروبي

-"فاينانشيال تايمز": إدارة ترامب تدرس تسريع إنتاج لقاح تجريبي لكورونا

-بعد إصابة ٣ مندوبين بكورونا.. توقف محادثات سوريا بوساطة الأمم المتحدة

-إسبانيا تفرض قيودًا جديدة بعد زيادة الإصابات بكورونا

-الصحة العالمية تبحث مع روسيا فعالية لقاح "سبوتنيك-V" ضد كورونا

-صفر كورونا بـ 8 مراكز.. القليوبية تسجل 13 إصابة جديدة

-ضحية كورونا.. وفاة نائب مدير مستشفى سمسطا المركزي في بني سويف

-إغلاق دار الكتب بطنطا لأسبوعين بعد إصابة موظف بكورونا