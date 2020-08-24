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الكنيسة: افتتاح بيت "تي أورو" للمؤتمرات في الخطاطبة (صور)

11:19 م الإثنين 24 أغسطس 2020
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(مصراوي):

افتتح الأنبا مارتيروس الأسقف العام لقطاع كنائس شرق السكة الحديد بالقاهرة، اليوم الاثنين، بيت "تي أورو" (الملكة) بالخطاطبة، التابع لكنيسة السيدة العذراء بمنطقة أرض الشركة، بسعة 450 فردًا.

وتم تجهيز "تي أورو" ليحتضن الأنشطة الخدمية بكافة نوعياتها ومستوياتها السنية، وهو معد حاليًا لاستضافة مؤتمرات اليوم الواحد، ويتوفر به إلى جانب القاعات مناطق خضراء مفتوحة وملاعب لممارسة الرياضة، وصالة ألعاب.

بيت تي أورو للمؤتمرات كنيسة السيدة العذراء

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