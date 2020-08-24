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البابا يبحث مع الأنبا دانيال والأنبا يوليوس ترتيبات انعقاد المجمع المقدس والسيامات الأسقفية

11:17 م الإثنين 24 أغسطس 2020
البابا يبحث مع الأنبا دانيال والأنبا يوليوس ترتيبات انعقاد المجمع المقدس والسيامات الأسقفية

جانب من الاجتماع

(مصراوي):

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، اليوم الاثنين، صاحبي النيافة الأنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس، والأنبا يوليوس الأسقف العام لقطاع كنائس مصر القديمة والمشرف على أسقفية الخدمات.

وتمت خلال الاجتماع مناقشة عدة موضوعات من بينها، الاقتراحات المقدمة من بعض أحبار الكنيسة، بخصوص موعد الانعقاد المقبل للمجمع المقدس، والإعداد للسيامات الأسقفية، إلى جانب عدة موضوعات أخرى تخص ترتيبات الخدمة في الفترة المقبلة.

البابا تواضروس الثاني الأنبا يوليوس كنائس مصر القديمة أسقفية الخدمات

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