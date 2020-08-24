البابا يبحث مع الأنبا دانيال والأنبا يوليوس ترتيبات انعقاد المجمع المقدس والسيامات الأسقفية
(مصراوي):
استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، اليوم الاثنين، صاحبي النيافة الأنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس، والأنبا يوليوس الأسقف العام لقطاع كنائس مصر القديمة والمشرف على أسقفية الخدمات.
وتمت خلال الاجتماع مناقشة عدة موضوعات من بينها، الاقتراحات المقدمة من بعض أحبار الكنيسة، بخصوص موعد الانعقاد المقبل للمجمع المقدس، والإعداد للسيامات الأسقفية، إلى جانب عدة موضوعات أخرى تخص ترتيبات الخدمة في الفترة المقبلة.
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