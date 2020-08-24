في أول يوم عمل عقب الإغلاق.. إقبال متوسط على حديقة حيوان الجيزة (صور)

الأوقاف: حملة نظافة وتعقيم واسعة بالمساجد استعدادًا لعودة صلاة الجمعة

كتب- أحمد مسعد:

تصوير- فريد قطب:



شهدت حديقة الحيوان بالجيزة، إقبالًا متوسطًا في أول يوم عمل لها، منذ إغلاقها قبل حوالي 6 أشهر متواصلة بسبب جائحة كورونا.

ورصدت عدسة "مصراوي" إقبال الزائرين على الحديقة وسط إجراءات احترازية مشددة، وإلزام الزائرين على ارتداء الكمامات، والحرص على التباعد الاجتماعي.

ويشار إلى أن الحديقة فتحت أبوابها أمام الجمهور في التاسعة صباحًا.