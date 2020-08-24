أكثر الكلمات إنتشاراً

وقف إطلاق النار في ليبيا تنسيق الجامعات الأهلي والزمالك الجامعات الأهلية سد النهضة انتخابات الشيوخ أسعار الذهب مايغلاش عليك فيروس كورونا الطقس

في حصاد دور الانعقاد الخامس للبرلمان.. 75 نائبًا لم ينطقوا بحرف واحد طوال 11 شهرًا

10:54 م الإثنين 24 أغسطس 2020
في حصاد دور الانعقاد الخامس للبرلمان.. 75 نائبًا لم ينطقوا بحرف واحد طوال 11 شهرًا

علي عبدالعال

(مصراوي):


شهد دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، انعقاد 63 جلسة عامة، حيث امتدت الجلسات لساعات طويلة بلغت نحو 270 ساعة، فيما بلغ عدد المتحدثين من النواب 421 نائبًا في الوقت الذي لم يتحدث 75 نائبًا بحرف واحد على مدار دور الانعقاد الذي بدء في أكتوبر الماضي.

كما بلغت عدد المداخلات 3462 مداخلة، في الوقت الذي وافق المجلس فيه على 233 مشروع قانون قدمت من الحكومة وعشر الأعضاء، بإجمالي عدد مواد بلغ (2490) مادة.

وأعلن مجلس النواب، برئاسة عبدالعال، اختتام أعمال دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الأول لمجلس النواب.

جاء ذلك في ختام أعمال جلسة اليوم الاثنين، مؤكدًا أنه مع ختام أعمال دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الأول لمجلس النواب.

علي عبدالعال مجلس النواب

الخبر التالى:

الزراعة: "الأورمان" و"الأسماك" تفتحان أبوابهما للجمهور مع تطبيق الإجراءات الاحترازية

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 97478

    عدد المصابين

  • 66817

    عدد المتعافين

  • 5280

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 23758370

    عدد المصابين

  • 16236258

    عدد المتعافين

  • 815337

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:ارتفاع جديد.. الصحة تعلن بيان إصابات ووفيات كورونا ليوم الاثنين