البرلمان: ناقشنا 233 مشروع قانون من الحكومة و4064 طلب إحاطة

(مصراوي):



أعلن البرلمان، اليوم الاثنين، في آخر أيام دور الانعقاد الحالي، حصاده من حيث عدد مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة، أو طلبات الإحاطة التي ناقشها.

وبحسب بيان من البرلمان، وافق المجلس على 233 مشروع قانون قدمت من الحكومة وعشر الأعضاء، بإجمالي عدد مواد بلغ (2490) مادة.

أما فيما يتعلق بطلبات الإحاطة والبيانات العاجلة، فقد بلغ عدد طلبات الإحاطة في هذا الدور نحو (4064) طلبًا، تم الرد على جزء منها شفاهة بالجلسة العامة والباقي تم الرد عليه كتابة، كما تدارست اللجان النوعية نحو (1530) طلب إحاطة كما نظر المجلس عددًا من البيانات العاجلة بلغت نحو (156) بيانًا عاجلاً في شتى المجالات.

أما فيما يتعلق بمجال الأسئلة أوضح تقرير حصاد البرلمان، أنه تم توجيه نحو (646) سؤالًا، أجابت الحكومة على بعضها، بالجلسة العامة وتم الرد كتابة من جانب الحكومة على أغلب الأسئلة المتبقية.

وفي مجال المناقشة العامة، بلغ عدد طلبات المناقشة العامة التي نظرها المجلس هذا الدور (92) طلبًا، فيما نظر المجلس في مجال الاقتراح برغبة (743) اقتراحًا برغبة في شتى المجالات، فيما ناقش 156 بيانًا عاجلًا.

وأوضح التقرير، أن أهم ما ميّز هذا الدور التشريعي، النشاط المكثف للجان النوعية بالمجلس، فقد عقدت العديد من الاجتماعات بلغت نحو (1980) اجتماعًا، استغرقت (2903) ساعة، وبلغ مجموع التقارير التي أعدتها اللجان النوعية نحو (1702) تقريرًا، نظر منها المجلس (1468).

وفيما يتعلق بالزيارات الميدانية، التي نفذتها اللجان النوعية، بلغ عددها (29) زيارة ميدانية للوقوف على العديد من المشكلات التي تعانى منها العديد من المناطق.