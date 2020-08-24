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علي عبدالعال: البرلمان الحالي مارس مهامه في ظروف استنثاسية.. وواجهنا كورونا بشجاعة

10:31 م الإثنين 24 أغسطس 2020
علي عبدالعال: البرلمان الحالي مارس مهامه في ظروف استنثاسية.. وواجهنا كورونا بشجاعة

الدكتور علي عبدالعال

(مصراوي):

قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن البرلمان الحالي مارس مهمته في ظل ظروف استثنائية مرت بها مصر والمحيط الإقليمي بأسره، وأراد الله له أن ينهي مهمته أيضًا في ظل ظروف استثنائية غير مسبوقة تمر بها البلاد والعالم أجمع، بفعل التداعيات الناجمة عن انتشار وباءِ كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأضاف عبدالعال خلال كملته في نهاية دور الانعقاد الخامس، إنه رغم ما أحدثته أزمة كورونا من تغيير في نمط أعمالنا وسلوكنا، لم يعطل هذا الوباء المجلس وأعضاءه عن ممارسة الدور الوطني الذي أخذه على عاتقه، فانعقد المجلس بشجاعة وإقدام في ظل ظروف قاسية وإجراءات احترازية ووقائية مشددة.

وأشار إلى أن البرلمان استكمل دوره التشريعي الداعم للدولة في مختلف ظروفها، بل إن المدقق في الأرقام يجد أن إنجاز المجلس زاد في هذه الفترة رغم دقة الظروف وصعوبتها في مظهر واضح من مظاهر حسن استغلال الوقت، وإعمال اقتصاديات المناقشات والمداولات.

وأنهى عبدالعال حديثه للنواب قائلًا: "لا يسعني ونحن ننهي أعمال دور الانعقاد الخامس، إلا أن أوجه الشكر والتقدير لكم، أغلبية ومعارضة ومستقلين، فقد قدمتم صورة مضيئة ومشرفة للممارسة البرلمانية المعاصرة التي تعمل للمصلحة الوطنية في مناخ ديمقراطي أرسى دعائمه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية".

علي عبدالعال مجلس النواب فيروس كورونا

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