علي عبدالعال في نهاية دور الانعقاد: البرلمان حمل الرسالة وأدى الأمانة وأوفى بالقسم

(مصراوي):

قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن البرلمان على مدار 5 سنوات عمل على ترسيخ مكتسبات مهمة في طريق البناء الديمقراطي، وخلق سوابق وممارسات برلمانية نوعية.

وأكد عبدالعال خلال كلمته في نهاية دور الانعقاد الخامس، خلال الجلسة العامة: "البرلمان سعى نحو تحقيق مستجدات الواقع الدستوري وغاياته، وآمال المواطنين وطموحاتهم، وخصوصيات المرحلة ومتطلباتها، نستلهم أسسها وتوجهاتها نحو استراتيجية تنمية وطنية حقيقية وملموسة تصوغ ملامحها قيادة سياسية واعية وقادرة".

وأضاف: "عندما أسترجعُ هذا الفصل التشريعي منذ بدايته في مطلع عام 2016 استحضر اللحظات الأولى لهذا المجلس والمراهنات التي عقدت بأنه لن يكمل مدته، وأن خطواته سوف تتعثر، وأنه لن يملأ الفراغ الواقع في ترتيب مؤسسات الدولة، في ظل محاولات بائسة من قبل البعض".

ووجه عبدالعال حديثه للنواب قائلًا: "مجلسكم حمل الرسالة، وأدى الأمانة، وأوفى بالقسم، وبذل ما اتسعت له طاقاتكم، وخاض غمار معارك عدة على جميع الأصعدة بقلوب مخلصة دون أي تقاعس، لبلوغ ما يأمله الشعب من أهداف، فلم تغفل أبصاركم عن تحري إرادته، بل اقتحمتم بروح قادرة قضايا شائكة كانت مهملة عبر سنوات، واستطعتم بجهودكم الارتقاء بأداء السلطة التشريعية إلى مستوى التحديات التي نواجهها، فقد أدى مجلس النواب واجبه على وجه يرضي ضمائرنا في فترة من أدق الفترات التي مر بها الوطن".

وتابع: "لا يجب أن ننسى أن مجلسكم الموقر وضع نصوصًا دستورية جديدة في روحها ومضمونها موضع التطبيق، ولم تكن هذه بالمهمة السهلة بل احتاجت إلى كثير من الانتباه والدروس والتحليل، ولا ننسى أننا استطعنا بكثير من الجهد والصبر والتعاون مع الأصدقاء المخلصين من أبناء هذا الوطن من استعادة عضويتنا في البرلمان الدولي والبرلمان الأفريقي وغيرها من المؤسسات والمنظمات الدولية".​