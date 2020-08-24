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"الصحفيين العرب" يدعو لدعم القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني

08:57 م الإثنين 24 أغسطس 2020
"الصحفيين العرب" يدعو لدعم القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني

الاتحاد العام للصحفيين العرب

(مصراوي):


دعا الاتحاد العام للصحفيين العرب، إلى دعم القضية الفلسطينية والمحافظة على الحقوق العادلة والمشروعة للشعب الفلسطيني البطل.

وأكدت الأمانة العامة للاتحاد، في بيان لها اليوم الاثنين، رفضها لأي تطبيع من قبل الصحفيين العرب، مطالبة الحكومات العربية بدعم حقوق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، مع رفضها ضم الأراضي الفلسطينية، وإقامة المستوطنات التي رفضها المجتمع الدولي والقرارات الأممية، وتؤكد قراراتها السابقة برفض قيام المنظمات الصحفية بالتطبيع بكافة أشكاله.

ودعا الاتحاد العام للصحفيين العرب، كافة المنظمات الإعلامية والقانونية الدولية ومنظمات حقوق الإنسان إلى دعم القضية الفلسطينية العادلة وحقوق الشعب الفلسطيني، وأيضًا إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

الاتحاد العام للصحفيين العرب فلسطين الحكومات العربية القدس

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