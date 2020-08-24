لتقاضيه رشوة 100 ألف حنيه.. القبض على مدير التسكين بحي باب الشعرية
كتب- محمد سامي:
أعلنت هيئة الرقابة الإدارية القبض على مدير التسكين بحي باب الشعرية، وآخر يعمل مقاول بناء حال تقاضيهما لمبلغ ١٠٠ ألف جنيه على سبيل الرشوة من مالكة إحدى المباني الذي تقرر إزالتها ضمن مشروع تطوير العشوائيات بحي منشية ناصر، وذلك مقابل قيام المتهم بإدراج اسمها ضمن كشوف حصر التسكين للمقرر لهم الحصول على وحدات سكنية بديلة.
وقال بيان رسمي صادر عن الهيئة، إن التحريات أسفرت عن أن المتهم يستغل سابقة عمله كمدير سابق لتسكين حي منشية ناصر ويستعين ببعض معارفه ومن العاملين بنطاق الحي للإيقاع بضحاياه الراغبين في الحصول على وحدات سكنية بديلة، وبعرض المتهمان على النيابة العامة قررت حبسهما على ذمة التحقيقات.
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