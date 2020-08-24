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رئيس البرلمان: منع قطارات الصعيد من دخول محطة مصر للتنظيم وليس بغرض التمييز

04:45 م الإثنين 24 أغسطس 2020
رئيس البرلمان: منع قطارات الصعيد من دخول محطة مصر للتنظيم وليس بغرض التمييز

مجلس النواب

كتب- مصراوي:

قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إنه لا يجب أن ننظر إلى مسألة منع قطارات الصعيد من الذهاب إلى محطة رمسيس، على أنها "تمييز"، وإنما هي نوع من التنظيم، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أنه لا يجوز أن تكون هناك محطة واحدة داخل القاهرة للمتجهين إلى الجنوب.

جاء ذلك خلال رد رئيس البرلمان على النائب محمد الغول، اليوم الإثنين، والذي تطرق إلى مسألة منع قطارات الصعيد من الذهاب إلى رمسيس مرة أخرى.

وأوضح عبد العال أن الأمر هدفه تخفيف الزحام، والخروج من الدائرة الضيقة التي تسمى بالقاهرة.

وتابع رئيس البرلمان: القاهرة تكدست بالفعل، ونحتاج إلى حلول، والأمر الطبيعي أن تكون هناك أكثر محطة بالقاهرة للمتوجه إلى الجنوب.

مجلس النواب علي عبد العال محطة مصر قطارات الصعيد

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