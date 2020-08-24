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لماذا لم يناقش البرلمان مشروع قانون الإفتاء؟ رئيس اللجنة الدينية يجيب

04:44 م الإثنين 24 أغسطس 2020
لماذا لم يناقش البرلمان مشروع قانون الإفتاء؟ رئيس اللجنة الدينية يجيب

الدكتور أسامة العبد

(مصراوي):

قال الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، إن الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أعاد مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء المصرية، المقدم منه و60 نائبا آخرين، إلى لجنة الشئون الدينية والأوقاف، للنظر في ملحوظات قسم التشريع بمجلس الدولة وإعداد تقرير بذلك.

وأضاف "العبد"، لم يسحب مشروع قانون دار الإفتاء، ولكن رئيس المجلس أعاده للجنة للنظر في ملاحظات مجلس الدولة، ولن ينظر المشروع في الجلسة العامة للمجلس اليوم.

وكان الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أرسل أمس الأحد، خطابًا للدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، مطالبًا بحضور الجلسة العامة المنعقدة لمناقشة مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء -حال الإصرار على إقرار هذا المشروع رغم ما به من عوار دستوري- وفاءً بالأمانة التي أولاها الله تعالى له، وعرض رؤية الأزهر في ذلك المشروع الذي من شأن إقراره أن يخلق كيانًا موازيًا لهيئات الأزهر، ويجتزئ رسالته، ويُقوِّض من اختصاصات هيئاته.

وأكد شيخ الأزهر، في بيان صحفي له، أن الدستور جعل الأزهر -دون غيره- المرجع الأساس في العلوم الدينية والشؤون الإسلامية، والمسؤول عن الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية في مصر والعالم، مؤكدا فضيلته على أنه من المسلَّم به أنَّ الفتوى الشرعية من الشؤون الإسلامية وعلوم الدين التي يرجع الأمر فيها لرقابة الأزهر الشريف ومراجعته.

الدكتور أسامة العبد لجنة الشئون الدينية مجلس النواب قانون الإفتاء

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