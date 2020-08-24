بعد انتهاء دور الانعقاد الخامس.. مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء خارج جدول الأعمال
كتب- مصراوي:
قال النائب هيثم الحريري، عضو مجلس النواب، لمصراوي، إن قانون تنظيم دار الإفتاء لم يكن مقرا بجدول أعمال جلسة اليوم، موضحا أنها آخر جلسة بدور الانعقاد طبقا لما أكده رئيس البرلمان.
وأوضح الحريري أنه بذلك يكون قد تم تجميد القانون.
وكان شيخ الأزهر قد طالب أمس بالحضور للجلسة العامة اليوم.
وكتب النائب مصطفى بكري، وقال: "الإمام الأكبر شيخ الأزهر لن يحضر إلي جلسة مجلس النواب اليوم بعد أن أحال رئيس المجلس الدكتور علي عبدالعال رأي مجلس الدوله بخصوص قانون الفتوي إلى اللجنة الدينية للرأي".
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