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سلطات مطار القاهرة تحبط تهريب مبالغ مالية مع راكبين مسافرين إلى تركيا وفرنسا

04:07 م الإثنين 24 أغسطس 2020
سلطات مطار القاهرة تحبط تهريب مبالغ مالية مع راكبين مسافرين إلى تركيا وفرنسا

المضبوطات

كتب- محمد عبيد:

قالت سلطات التأمين بمطار القاهرة الدولي، في بيان لها، اليوم الإثنين، إنها أحبطت محاولتَي تهريب مبالغ مالية مع راكبين؛ الأول مسافر إلى تركيا، والثاني إلى فرنسا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية معهما.

اشتبه أمين شرطة، أثناء إنهاء إجراءات سفر طائرة النيل المتجهة إلى مطار صبيحة بتركيا، في وجود جسم غريب داخل حقائب راكب مصري الجنسية، وبفتحها تم العثور على 71 ألف ريال سعودي، يخفيها الراكب داخل ورق "حفظ الطعام"، بينما أثناء إنهاء إجراءات سفر ركاب الطائرة المصرية المتجهة إلى باريس، اشتبه أمين الشرطة في وجود ظرف بحقائب راكب مصري الجنسية، وبفتحه تم العثور على 25 ألف يورو.

أمر اللواء حسين منيع مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطار القاهرة الدولي، باتخاذ الإجراءات القانونية مع الراكبَين وإحالتهما إلى النيابة للتحقيق.

مطار القاهرة الدولي تهريب مبالغ مالية تركيا فرنسا

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