عبدالعال: اليوم آخر جلسات دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب

كتب- مصراوي:

أعلن الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، انتهاء دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب، اليوم الاثنين، باعتبارها آخر جلسة لهذا المجلس.

ووجه حديثه للنواب قائلاً: "دي آخر جلسة.. ولا أنتوا عايزين تيجوا تاني"، ورد النواب عليه بالموافقة، ولكن استدرك قائلا: "تيجوا جلسات تاني مش عضوية في البرلمان الجديد".

وأوضح أن القانون لا يمنع عقد جلسات أخرى، "لكن أخشى لو أجلنا الانتهاء من الجلسات لجلسة أخرى أن تتقدم الحكومة بـ3 أو 4 مشروعات قوانين أخرى"، داعياً النواب لعدم الانصراف قبل الانتهاء من جدول أعمال جلسة اليوم، قبل الانتهاء من قانون الإجراءات الضريبية الموحد، وقال: "ده قانون مهم جداً ويحتاج لأغلبية الثلثين، ورجائي ماحدش يخرج خارج المجلس، حتى ننتهي اليوم من دور الانعقاد اللي بقاله 5 سنين".​