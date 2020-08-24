عبدالعال: اليوم آخر جلسات دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب
كتب- مصراوي:
أعلن الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، انتهاء دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب، اليوم الاثنين، باعتبارها آخر جلسة لهذا المجلس.
ووجه حديثه للنواب قائلاً: "دي آخر جلسة.. ولا أنتوا عايزين تيجوا تاني"، ورد النواب عليه بالموافقة، ولكن استدرك قائلا: "تيجوا جلسات تاني مش عضوية في البرلمان الجديد".
وأوضح أن القانون لا يمنع عقد جلسات أخرى، "لكن أخشى لو أجلنا الانتهاء من الجلسات لجلسة أخرى أن تتقدم الحكومة بـ3 أو 4 مشروعات قوانين أخرى"، داعياً النواب لعدم الانصراف قبل الانتهاء من جدول أعمال جلسة اليوم، قبل الانتهاء من قانون الإجراءات الضريبية الموحد، وقال: "ده قانون مهم جداً ويحتاج لأغلبية الثلثين، ورجائي ماحدش يخرج خارج المجلس، حتى ننتهي اليوم من دور الانعقاد اللي بقاله 5 سنين".
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