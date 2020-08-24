في أول أيام افتتاحها.. كيف استقبلت حديقة حيوان الجيزة الجمهور؟ -صور

كتب- أحمد مسعد:

قال اللواء محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، إن الشرط الأول لدخول حدائق الحيوان هو ارتداء الكمامة، مشيرًا إلى أن الهيئة العامة لخدمات الطب البيطري دعمت الحدائق بأجهزة قياس درجات الحرارة.

يأتي ذلك في إطار إعلان حديقة الحيوان بالجيزة التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، شروط سماح استقبال الزائرين طبقًا لتعليمات وزارة الصحة والاتحاد الإفريقي.

وأضاف رجائي، في تصريح خاص أدلى به إلى "مصراوي"، اليوم الإثنين، أن الشرط الثاني يتمثل في عدم التجمعات الكبرى داخل الحديقة والالتزام بتعليمات وزارة الصحة الخاصة بالمسافات الآمنة، منوهًا بلفت نظر مخالفي هذه القواعد.

وأشار رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان إلى تأكيد نظافة اليدين والتطهير المستمر، بالإضافة إلى عدم التلامس مع الحيوانات نهائيًّا.

وتابع رجائي بأن حديقة الحيوان بالجيزة فتحت أبوابها منذ الساعات الأولى من صباح اليوم لاستقبال المواطنين، مشيرًا إلى التشديد على تنفيذ التوصيات التي أقرتها وزارة الصحة والاتحاد الإفريقي لحدائق الحيوان، بشأن الإجراءات الواجب اتخاذها حال عودة نشاط حدائق الحيوان للعمل واستقبال الجماهير مرة أخرى.

ولفت رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان إلى أن من بين تلك الإجراءات، الالتزام بعدد محدد للزوار، يضمن الكثافة المنخفضة داخل الحديقة، وكذلك التشديد على ارتداء كمامات خلال الدخول، وأثناء التجول داخل الحديقة، واستبعاد غير الملتزمين بها، وعمل لوحات إرشادية تنصح الزائرين بالتباعد الاجتماعي، وأخرى للوقاية من فيروس كورونا، بالإضافة إلى مظلات للوقاية من درجة الحرارة.

وأكد رجائي أنه تم نشر أجهزة كشف درجات الحرارة عن بُعد، على كل الأبواب لقياس درجات الحرارة للزائرين، واستبعاد من يثبت ارتفاع درجة حرارتهم، كما يتم التنبيه على الزائرين بعدم المصافحة بالأيدي، وتوفير المطهرات لكل العاملين، لاستخدامها بشكل مستمر، فضلًا عن أقنعة الوجه.

ولفت رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، إلى أن إدارة حديقة حيوان الجيزة التي تعد كبرى الحدائق سواء من حيث المساحة أو عدد الحيوانات، تعمل على تطبيق جميع الضوابط الخاصة بفتح الحديقة وإلزام الزائرين بها؛ للمحافظة على صحة الجميع،

وعدم السماح بالتكدس أمام بيوت الحيوانات، ومنع التلامس، وعدم التكدس أمام الكافتيريا مع إلزام الكافتيريات داخل الحديقة بذلك وعمل اللوحات الإرشادية اللازمة، مع توفير أدوات التطهير من رشاشات ومطهرات الأيدي على منافذ أبواب الدخول، وتجهيز أماكن الانتظار؛ للحفاظ على التباعد الاجتماعي.

واستطرد رجائي: خلال فترة الإغلاق بسبب فيروس كورونا، لم يتوقف العمل بالحديقة؛ لوجود الورش وعمال رعاية الحيوانات، وكان هناك شعور كبير بالمسؤولية للحفاظ على صحتهم وصحة الحيوانات بالحديقة الأهم والأعرق في المنطقة والمقامة على مساحة 80 فدانًا، بالإضافة إلى عمل التحصينات اللازمة للحيوانات وخطة إكثار لزيادة أعداد الحيوانات الثديية والطيور.

جدير بالذكر أن حديقة الحيوان بالجيزة افتتحت أبوابها أمام الجمهور اليوم، بعد توقف دام 5 أشهر بدءًا من 20 مارس الماضي.