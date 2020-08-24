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متحدث البرلمان: ارتياح وإشادة واسعة بمشاركة الأزهر والكنيسة في تقديم المساعدات للبنان

01:01 م الإثنين 24 أغسطس 2020
متحدث البرلمان: ارتياح وإشادة واسعة بمشاركة الأزهر والكنيسة في تقديم المساعدات للبنان

الدكتور صلاح حسب الله

قال الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، مشيدًا بتواصل تكثيف مصر رحلات الجسر الجوي لإرسال المساعدات العاجلة لجمهورية لبنان الشقيقة؛ لمواجهة تداعيات انفجار مرفأ بيروت، إن تقديم مصر الدعم للشعب اللبناني الشقيق بكميات كبيرة من المساعدات والأدوية والمستلزمات الطبية يأتي في إطار العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تربط بين القاهرة وبيروت.

ووجه حسب الله، في بيان له اليوم الإثنين، تحية قلبية إلى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بعد مشاركة المؤسستَين، الأزهر الشريف والكنيسة القبطية الأرثوذكسية، فى هذه المساعدات للشعب اللبنانى الشقيق.

وأكد متحدث البرلمان أن هذه المشاركة من الأزهر والكنيسة لقيت ارتياحًا كبيرًا من الرأي العام المصري واللبناني والعربي، وبعثت برسالة للعالم كله مفادها تماسك ووحدة المصريين بجميع اتجاهاتهم وانتماءاتهم السياسية والشعبية والحزبية تجاه جميع القضايا التي تهم الدولة المصرية والأشقاء العرب على مستوى الوطن العربي، لافتًا إلى أن المسؤولين بدولة لبنان قد أشادوا بالدور الفعال الذي تقوم به مصر قيادة وشعبًا تجاه الأشقاء اللبنانيين؛ لتخفيف وطأة الآثار الناجمة عن انفجار المرفأ، مؤكدين أن ما تقدمه مصر من أوجه تعاون يدل على مدى عمق الروابط والأواصر التاريخية التي تربط بين الشعبين المصري واللبناني عبر مختلف الأزمنة.

وأشاد الأشقاء اللبنانيون بدور الأزهر والكنيسة، موجهين التحية والتقدير لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، ويأتى ذلك الجسر الجوي تأكيدًا على دور مصر الفاعل ودعم الجهود الإنسانية الإقليمية والدولية الرامية للتخفيف من معاناة أبناء الشعب اللبناني الشقيق خلال الوقت الراهن، كما يأتي ذلك استكمالًا لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بفتح جسر جوي لتقديم المساعدات العاجلة، واستمرار تقديم الدعم إلى الأشقاء في الجمهورية اللبنانية؛ لتجاوز الأزمة الراهنة.

صلاح حسب الله الأزهر الكنيسة المساعدات لبنان

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