وزير الري يشهد توقيع عقد المرحلة الثانية من "تحديد الإمكانات والسحب الآمن للخزانات الجوفية"

كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، إن قطاع المياه الجوفية وجامعة القاهرة يبذلان جهدًا مهمًّا في إعداد قواعد بيانات الآبار الجوفية على مستوى الجمهورية، موجهًا بضرورة تحديثها بصفة مستمرة من قِبل الكوادر البشرية بقطاع المياه الجوفية، والتي تم تأهيلها ضمن الدراسة، لافتًا إلى ضرورة بذل المزيد من الجهد.

جاء ذلك خلال حضور الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، مراسم توقيع عقد المرحلة الثانية من دراسة تحديد الإمكانات والسحب الآمن المستدام للخزانات الجوفية بين وزارة الموارد المائية والري وكلية الهندسة جامعة القاهرة، اليوم الإثنين.

وقالت وزارة الري إن الدراسة تهدف إلى تحديد الإمكانات والسحب الآمن المستدام للخزانات الجوفية بجمهورية مصر العربية.

وكان الدكتور عبد العاطي قد التقى وفدًا من أساتذة كلية الهندسة جامعة القاهرة برئاسة الدكتور حسام الدين عبد الفتاح عميد كلية الهندسة، في حضور السادة ممثلي الوزارة؛ حيث تم عرض ملخص عام للمرحلة الأولى لدراسة تحديد الإمكانات والسحب الآمن للخزانات الجوفية بمصر والتي يقوم قطاع المياه الجوفية بتنفيذها بالتعاون مع كلية الهندسة جامعة القاهرة.

وتجدر الإشارة إلى أن تلك الدراسة تهدف إلى تحديد المناطق ذات المخزون الجوفي الذي يسمح بتنمية مستدامة؛ وهي مناطق محدودة؛ حيث إن المخزون الجوفي غير متجدد، ومناطق بها إمكانات جوفية تسمح بتنمية محدودة ، وكذلك تحديد المناطق التى لا تسمح بأي تنمية مستقبلية ولها تأثير سلبي علي التنمية القائمة ، كما تستهدف الدراسة تحديث الخرائط الهيدروجيولوجية بمقاييس رسم مختلفة، ووضع خطة للاستكشاف وسد الفجوات في البيانات المتاحة، وكذلك بناء القدرات للمهندسين والجيولوجيين بقطاع المياه الجوفية، بالإضافة إلى ملامح المرحلة الثانية من الدراسة.

وأفاد المهندس سيد سركيس، رئيس قطاع المياه الجوفية بالوزارة، أن القطاع يقوم حاليًّا بتنفيذ المرحلة الأولى من آبار المراقبة العميقة، والتي تم تحديدها بالتنسيق مع جامعة القاهرة مع استخدام نظم التلليمتري للمراقبة اللحظية لتعظيم الإدارة الرشيدة للمياه.

ووجه الدكتور حسام الدين عبد الفتاح، عميد كلية الهندسة جامعة القاهرة، الشكر لفريق العمل بوزارة الموارد المائية والري؛ لما قدمه من تعاون مثمر وبناء، متمنياً استمرار التعاون والتناغم بين الجامعة وأجهزة الوزراة؛ من أجل إتمام المرحلة الثانية من الدراسة علي الوجه الأكمل.