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بدء اليوم الثالث من اختبارات المتقدمين للبرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين للقيادة

11:28 ص الإثنين 24 أغسطس 2020
بدء اليوم الثالث من اختبارات المتقدمين للبرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين للقيادة

الأكاديمية الوطنية للتدريب

كتب-محمد عبدالناصر:

انطلق منذ قليل اليوم الثالث من اختبارات المتقدمين للدفعة الثالثة للبرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة بمشاركة 200 مرشح من إجمالي 868 مرشحت خلال الفترة من السبت 22 أغسطس إلى الثلاثاء 25 أغسطس 2020 بمقر الاكاديمية الوطنية للتدريب.

وتضم لجان المقابلات عددا من الوزراء والمحافظين وأعضاء مجلس أمناء الاكاديمية.

ويهدف البرنامج إلى بناء كوادر ذات كفاءة عالية للدولة قادرة على فهم واستخدام الآليات الحديثة في رسم السياسات وإدارة عملية اتخاذ القرار وتطبيق نمط تفكير حديث يتماشى مع أحدث التطبيقات والنماذج الدولية الناجحة مما يجعلهم قادرين على تبوأ المناصب القيادية المختلفة.

ويخاطب البرنامج جميع العاملين بمؤسسات الدولة عاملا على إيجاد نهج متكامل يربط كل جهات الدولة من الجهاز الإداري.

الأكاديمية الوطنية للتدريب اختبارات المتقدمين البرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين للقيادة

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